Сегодня в Липецке: история трудного подростка, дирижёр Валерий Гергиев, хоккей и где снять деньги

В среду липчан ждут два спектакля «Липецких театральных встреч», виртуальный концерт, встреча с молодым педагогом, хоккейный матч.

Сухо и до 21 градуса

Для начала октября погода в Липецке просто прекрасная – 19-21 градус, переменная облачность и без осадков.







Отключения воды

Раньше всех сегодня отключат холодную воду в домах на улицах Балмочных, 50 и Тельмана, 90 – с 9:00 и до окончания ремонтных работ. Затем придёт очередь улицы Кузнечной, 1, 6, 8, 10, 10а, 12 и площади Театральной, 3 – здесь временные неудобства продлятся с 10:00 до 11:30.







С 10:00 и до окончания ремонта перекроют вентили на улицах Депутатской, 83, 85, 90, 92; Шерстобитова, 8; Юношеской, 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10; на проспекте Победы, 55, 57, 61; в Вишнёвом переулке, 1а. В это же время не будет воды в частном секторе на улицах Верещагина, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Чкалова, в переулке Фруктовом. А ещё – на улицах Ленина и Советской в селе Косырёвка.

Отключения света

В связи с ремонтом сетей с 09:00 до 17:00 отключат электричество по улице Ангарской, 5; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Кочеткова, 2, 4а; Московской, 40а; на проспекте 60 лет СССР, 23а; 1-м Театральном переулке, 5; в Космическом переулке, 36; в Стандартном переулке, 1.







Обесточат улицы Ангарскую, Баумана, Белорусскую, Брюллова, Зеленую, Ильича, Индустриальную, Пожарского, Стасова, Сырскую, проезд Ильича, переулки Моторный, Парковый, а также 7 жилой микрорайон и садоводчество «Сокол».

Пробки

Уже в 5 утра на электронной карте Липецка появилось несколько мест, обозначенных желтым цветом – предвестником будущих пробок. «Узкие места» города известны, они на проспекте Победы, улицах Московской, Катукова, Гагарина, Неделина, Циолковского и т.д. Но нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать в Липецке. Нужно лишь немножечко знать город и владеть информацией о дорожной обстановке, которую легко почерпнуть из «Яндекс-пробок» или аналогичных приложениях. А дальше – немного фантазии и вы можете доехать до места назначения быстро и с ветерком.

Липецкие театральные встречи

В рамках театрального фестиваля на сцене ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня липецким зрителям покажут два спектакля. В 15:00 «Театральный ковчег» из подмосковного Сергиева Посада представит постановку «Про маму и меня» (12+).

Истории о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка, порой смешных, печальных и главное, неповторимых, об отношениях, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста ее матери. В основе сюжета — пять школьных сочинений, написанных главной героиней Леной.







А в 19:00 Курский драматический театр им. А.С.Пушкина представит спектакль «О людях и мышах» (16+) по повести Джона Стейнбека, опубликованной в 1937 году и рассказывающей историю двух сезонных рабочих во время Великой депрессии.

Целеустремленный и рассудительный Джордж и странноватый, но крепкий увалень Ленни, прибывают на ферму, чтобы сбором урожая накопить денег на собственное ранчо, которое становится для них символом свободы и земного рая. Мечта о клочке земли, где можно гнуть спину только на себя, привлекает и других работников, готовых отдать все сбережения на реализацию этого Эдема, но, как водится, в самый неподходящий момент все идет наперекосяк.

Дирижирует Валерий Гергиев (12+)

Липецкая государственная филармония приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) на виртуальный концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Виртуальный – это значит, что выступление музыкантов будет транслироваться на большом экране и специальном оборудовании, которое обеспечит чёткое изображение, а главное – божественный звук.







В программе концерта, посвящённого 150-летию Сергея Рахманинова, его произведения: концерт № 2 для фортепиано с оркестром (соч. 18) и «Симфонические танцы» для оркестра, (соч. 45). Дирижер — Валерий Гергиев, солист — Иван Бессонов (фортепиано).

Говори по-русски! (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 17:00 состоится второе в учебном году заседание клуба «Филология».







Это то место, где липчане могут повысить свой навык владения родным языком, научиться правильно излагать свои мысли, а старшеклассники подготовятся к экзаменам. Учат бесплатно, но ничем не хуже, чем репетиторы. Занятия ведёт филолог и преподаватель Ольга Дулина.

Профессия – педагог (12+)

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 в преддверие Дня учителя состоится встреча «Мы в вас берём своё начало» с молодым педагогом, преподавателем английского языка лицея № 3 Анжеликой Серовой.



Анжелика Серова, вся такая разносторонняя. Фото vk.com/bigpress3



Перед гостями выступит классный руководитель, участник конкурсной профилактической программы «Соревнование классов здоровья», активный волонтер, любительница путешествий и спорта. Речь пойдёт о профессии учителя и не только.

Деньги, не отходя от кассы

В Липецкой области работают уже 370 касс в магазинах, на автозаправках, где можно не только совершить покупку, но и при желании снять деньги с карты. За год их количество увеличилось в полтора раза. С полным списком удобных точек обслуживания можно ознакомиться по ссылке.







За раз с одной карты можно получить не более 5 тысяч рублей, в месяц сумма ограничена 30 тысячами рублей. Как сообщили в липецком отделении Банка России, торговые точки не берут дополнительную плату за услугу, но не исключено, что комиссию за снятие наличных на кассе установил банк, выпустивший карту. Уточнить это можно в самой кредитной организации.

Липецкие дома – лучшие?

Липчане могут стать победителями конкурса Министерства строительства и ЖКХ РФ «Лучший дом. Лучший двор».

Голосование стартовало на сайте moydom.er.ru. Вы можете помочь землякам выиграть, отдать свой голос можно за одного участника в каждой из четырёх номинаций: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом», «Лучший подъезд».







Голосование продлится до 30 ноября. Победителей назовут в декабре.

Даёшь первую домашнюю победу! (6+)

У липецких хоккеистов не сложились первые домашние матчи с кирово-чепецкой «Олимпией» - 3:4, 1:3.

Теперь на очереди визит «Прогресса» из Глазова. Встречаются соседи по турнирной таблице: липчане сейчас занимают 11-е место, удмурты – 9-е. Надеемся, что нашей команде поможет фактор своей площадки и, конечно, поддержка родных болельщиков.







Игры во дворце спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) пройдут 4 и 5 октября в 18:30.

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