Экологи проверяют состояние воды в Матырском водохранилище

Поводом для проверки стали сообщения липчан о странном поведении рыбы.

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Липецкие экологи взяли пробы воды из Матырского водохранилища. Поводом проверки стали сообщения о тревожном состоянии рыбы.«На Матырском водохранилище рыбу можно ловить руками, сама на берег лезет», — пожаловалась липчанка Ирина, прислав фотографии, лежащей на берегу рыбы.«Экологи осмотрели водоем и источников негативного воздействия не нашли. Результаты же лабораторных исследований будут направлены в АЧТУ Росрыболовства для установления возможных причин поведения», — сообщает Telegram-канале областного управления экологии и природных ресурсов.