Общество
сегодня, 16:09
Экологи проверяют состояние воды в Матырском водохранилище
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Поводом для проверки стали сообщения липчан о странном поведении рыбы.
Липецкие экологи взяли пробы воды из Матырского водохранилища. Поводом проверки стали сообщения о тревожном состоянии рыбы.
«На Матырском водохранилище рыбу можно ловить руками, сама на берег лезет», — пожаловалась липчанка Ирина, прислав фотографии, лежащей на берегу рыбы.
«Экологи осмотрели водоем и источников негативного воздействия не нашли. Результаты же лабораторных исследований будут направлены в АЧТУ Росрыболовства для установления возможных причин поведения», — сообщает Telegram-канале областного управления экологии и природных ресурсов.
«На Матырском водохранилище рыбу можно ловить руками, сама на берег лезет», — пожаловалась липчанка Ирина, прислав фотографии, лежащей на берегу рыбы.
«Экологи осмотрели водоем и источников негативного воздействия не нашли. Результаты же лабораторных исследований будут направлены в АЧТУ Росрыболовства для установления возможных причин поведения», — сообщает Telegram-канале областного управления экологии и природных ресурсов.
3 932
Гражданин
Очевдно
Николай