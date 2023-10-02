Общество

сегодня, 16:09

Экологи проверяют состояние воды в Матырском водохранилище

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#Матырское водохранилище #рыба
7

Поводом для проверки стали сообщения липчан о странном поведении рыбы.

Липецкие экологи взяли пробы воды из Матырского водохранилища. Поводом проверки стали сообщения о тревожном состоянии рыбы.



«На Матырском водохранилище рыбу можно ловить руками, сама на берег лезет», — пожаловалась липчанка Ирина, прислав фотографии, лежащей на берегу рыбы.

«Экологи осмотрели водоем и источников негативного воздействия не нашли. Результаты же лабораторных исследований будут направлены в АЧТУ Росрыболовства для установления возможных причин поведения», — сообщает Telegram-канале областного управления экологии и природных ресурсов.
3 932
#Матырское водохранилище #рыба
7

Комментарии (3)

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Гражданин

39 минут назад
Это длиться с сентября месяца и только сейчас очухались и что теперь делать , ждать когда лед станет ? Вчера я был на ""Великане " Матырского водохранилища и увидел я то , что рыбы селитерной поубавилось в разы и мне пришла мысль , что кто то тайно промышляет там , ловит эту рыбу сочком ! На Перемычке ее не сосчитать, надо в Казинке посмотреть на Хомуте , если там все нормально , то значит кто сливает не чистоты в большом обь еме
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Очевдно

59 минут назад
Был неделю назад... Столько селитерных рыб не видел раньше, у берега около 10 шт "плавали" Это за минутный осмотр...
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Николай

сегодня, 16:27
Обычное явление для этого водоёма, где рыба сильно заражена селитёром. Червяк в брюхе не даёт сбросить воздух из пузыря, и рыба плавает только по поверхности.
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