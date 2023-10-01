В Липецке по ночам жестоко избивают людей. Видео 18+

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео побоища минувшей ночью.

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Группа молодых парней набросилась на двух человек, которых подвергли жёсткому избиению. Лупили уже лежачих руками и ногами с собой жестокостью.

К сожалению, читатель не уточнил место происшествия – возможно его опознают другие посетители сайта.



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На втором видео различимы лица участников драки.

В УМВД РФ по Липецкой области сообщили. Что по поводу ночного избиения никто не обращался с заявлением в полицию.

- Тем не менее, мы тщательно изучим видео и проведём проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и его участники, а также дана правовая оценка действиям граждан, совершившим противоправное деяние.