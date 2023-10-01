30 минут назад
В Липецке по ночам жестоко избивают людей. Видео 18+
Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео побоища минувшей ночью.
Группа молодых парней набросилась на двух человек, которых подвергли жёсткому избиению. Лупили уже лежачих руками и ногами с собой жестокостью.
К сожалению, читатель не уточнил место происшествия – возможно его опознают другие посетители сайта.
На втором видео различимы лица участников драки.
В УМВД РФ по Липецкой области сообщили. Что по поводу ночного избиения никто не обращался с заявлением в полицию.
- Тем не менее, мы тщательно изучим видео и проведём проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и его участники, а также дана правовая оценка действиям граждан, совершившим противоправное деяние.
Вася
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