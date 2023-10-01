Происшествия

30 минут назад

В Липецке по ночам жестоко избивают людей. Видео 18+

5 535
#Избиение #драка
В Липецке по ночам жестоко избивают людей. Видео 18+

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео побоища минувшей ночью.

Группа молодых парней набросилась на двух человек, которых подвергли жёсткому избиению. Лупили уже лежачих руками и ногами с собой жестокостью.

К сожалению, читатель не уточнил место происшествия – возможно его опознают другие посетители сайта.

На втором видео различимы лица участников драки.

В УМВД РФ по Липецкой области сообщили. Что по поводу ночного избиения никто не обращался с заявлением в полицию.

- Тем не менее, мы тщательно изучим видео и проведём проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия и его участники, а также дана правовая оценка действиям граждан, совершившим противоправное деяние.

5 535
#Избиение #драка

Комментарии (5)

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Вася

3 минуты назад
Как обычно статья по неосторожности?
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Эх

3 минуты назад
Как таких парней не хватает на Донбасе !
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Гостья

7 минут назад
Весь город утыкан камерами наблюдения, найти - не проблема совершенно.
ответить

мнение народа

9 минут назад
Зачем вообще снимать такие видео?! Деградация полнейшая!!
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Гость

12 минут назад
Конечно не обращались, судя по видео они в больнице
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
60
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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