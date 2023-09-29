Общество
вчера, 22:11
Оптимизм мэра не оправдался: работы на аварийном водопроводе будут продолжаться ночью
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Порванную трубу на кольце Трубного завода только-только откопали, но пока не залатали.
Только что в своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, что работы по устранению аварии на порванном подрядчиком мэрии водопроводе продолжаются.
«Уходим в ночь. До водовода представители «РВК-Липецк» и подрядчиков докопали, но точку порыва найти пока не удалось. Подрядчик принял решение увеличить периметр раскопки. Ночью низкая интенсивность движения позволяет это сделать. Задача – к утру успеть найти порыв и устранить! Важно, что отключать еще большее количество районов точно не нужно.
Понимаю, какой дискомфорт доставляет вся эта ситуация. Проехала вместе с коллегами из департамента развития территорий по точкам подвоза, пообщалась с водителями и жителями. Негатив есть, люди хотят видеть воду в домах, но все понимают, что эта авария непредвиденная и мы делаем все возможное, чтобы быстрее включить воду».
Мэр сообщила, что утра водовозки компании «РВК» будут дежурить по адресам: улица Космонавтов, 96, Пришвина, 1, Московская, 9, – Опытная, 13, Гагарина, 159/2, Титова, 15.
«Выбрали максимально удобные места, исходя из поступающих обращений от жителей. Машины закреплены на этих точках! Утром дежурство здесь продолжится. Сегодня до позднего вечера пожилым людям помогают наши волонтеры, утром вновь выйдут на дежурства. Знаю, что всем интересно, когда закончатся ремонтные работы. Но, к сожалению, пока сложно давать прогнозы. Надеемся и верим, что в ночь разберёмся и к утру нам удастся обнаружить порыв, сделать ремонт и подать воду», - написала мэр.
Напомним, магистральный водопровод диаметром 600 мм на кольце Трубного завода был поврежден позавчера вечером при прокладке самотечного коллектора от улицы Циолковского к Опытной станции. Как оказалось, водопровод не был отмечен в документах предоставленных заказчиком работ.
По данным МЧС, без холодной воды с 28 сентября остается 22 681 человек и и 861 юридическое лицо (от водоснабжения отключены 180 домов).
«Уходим в ночь. До водовода представители «РВК-Липецк» и подрядчиков докопали, но точку порыва найти пока не удалось. Подрядчик принял решение увеличить периметр раскопки. Ночью низкая интенсивность движения позволяет это сделать. Задача – к утру успеть найти порыв и устранить! Важно, что отключать еще большее количество районов точно не нужно.
Понимаю, какой дискомфорт доставляет вся эта ситуация. Проехала вместе с коллегами из департамента развития территорий по точкам подвоза, пообщалась с водителями и жителями. Негатив есть, люди хотят видеть воду в домах, но все понимают, что эта авария непредвиденная и мы делаем все возможное, чтобы быстрее включить воду».
Мэр сообщила, что утра водовозки компании «РВК» будут дежурить по адресам: улица Космонавтов, 96, Пришвина, 1, Московская, 9, – Опытная, 13, Гагарина, 159/2, Титова, 15.
«Выбрали максимально удобные места, исходя из поступающих обращений от жителей. Машины закреплены на этих точках! Утром дежурство здесь продолжится. Сегодня до позднего вечера пожилым людям помогают наши волонтеры, утром вновь выйдут на дежурства. Знаю, что всем интересно, когда закончатся ремонтные работы. Но, к сожалению, пока сложно давать прогнозы. Надеемся и верим, что в ночь разберёмся и к утру нам удастся обнаружить порыв, сделать ремонт и подать воду», - написала мэр.
Напомним, магистральный водопровод диаметром 600 мм на кольце Трубного завода был поврежден позавчера вечером при прокладке самотечного коллектора от улицы Циолковского к Опытной станции. Как оказалось, водопровод не был отмечен в документах предоставленных заказчиком работ.
По данным МЧС, без холодной воды с 28 сентября остается 22 681 человек и и 861 юридическое лицо (от водоснабжения отключены 180 домов).
23 1075
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Туманный ёжик
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