Общество

вчера, 22:11

Оптимизм мэра не оправдался: работы на аварийном водопроводе будут продолжаться ночью

23 1075
#коммунальная авария
4

Порванную трубу на кольце Трубного завода только-только откопали, но пока не залатали.

Только что в своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, что работы по устранению аварии на порванном подрядчиком мэрии водопроводе продолжаются.

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«Уходим в ночь. До водовода представители «РВК-Липецк» и подрядчиков докопали, но точку порыва найти пока не удалось. Подрядчик принял решение увеличить периметр раскопки. Ночью низкая интенсивность движения позволяет это сделать. Задача – к утру успеть найти порыв и устранить! Важно, что отключать еще большее количество районов точно не нужно.

Понимаю, какой дискомфорт доставляет вся эта ситуация. Проехала вместе с коллегами из департамента развития территорий по точкам подвоза, пообщалась с водителями и жителями. Негатив есть, люди хотят видеть воду в домах, но все понимают, что эта авария непредвиденная и мы делаем все возможное, чтобы быстрее включить воду».

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Мэр сообщила, что утра водовозки компании «РВК» будут дежурить по адресам: улица Космонавтов, 96, Пришвина, 1, Московская, 9, – Опытная, 13, Гагарина, 159/2, Титова, 15.

«Выбрали максимально удобные места, исходя из поступающих обращений от жителей. Машины закреплены на этих точках! Утром дежурство здесь продолжится. Сегодня до позднего вечера пожилым людям помогают наши волонтеры, утром вновь выйдут на дежурства. Знаю, что всем интересно, когда закончатся ремонтные работы. Но, к сожалению, пока сложно давать прогнозы. Надеемся и верим, что в ночь разберёмся и к утру нам удастся обнаружить порыв, сделать ремонт и подать воду», - написала мэр.

Напомним, магистральный водопровод диаметром 600 мм на кольце Трубного завода был поврежден позавчера вечером при прокладке самотечного коллектора от улицы Циолковского к Опытной станции. Как оказалось, водопровод не был отмечен в документах предоставленных заказчиком работ.

По данным МЧС, без холодной воды с 28 сентября остается 22 681 человек и и 861 юридическое лицо (от водоснабжения отключены 180 домов).
23 1075
#коммунальная авария
4

Комментарии (23)

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Туманный ёжик

вчера, 23:23
Сидим без воды, ну чего вы все бестолковитесь, ну какую помощь должны оказать мэр и губернатор: взять лопаты и копать, кстати мэр и так там, и какой смысл нагонять рабочих, чтобы толпа побольше постояла? И в федеральные СМИ может обратиться любой человек, у них у всех есть и электронная почта и соцсети - интернет вам всем в помощь.
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Успокойся

вчера, 23:23
Липчанин, коммунисты хорошие. Арестовали бы сейчас десяток самых крикливых, остальные молча по тихой грусти с вёдрами пошли бы сами по городу воду искать, только и всего. На Соколе вон колонки есть, ещё, наверно, где-то тоже.
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.

вчера, 23:20
Сидим без воды, да потому что это бизнес, у каждой трубы есть свой хозяим, а государство не вправе указать что и кому делать! Они тут не хозяева.
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Гостья

вчера, 23:16
не понимаю почему вчера не перекрыли движение и не раскопали сразу по нормальному, а не непонятно что?
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Фактор

вчера, 23:16
Сидим без воды, из давно нет. Работают пенсионеры. Специалистам нужно платить. Пусть начальники приезжают, берут в руки лопаты и капают. Я так понимаю они же специалисты.
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Сидим без воды

вчера, 23:12
Мне тоже не понятно. СМИ молчат. Нет сообщений на федеральных каналах. Это же катастрофа. Пол города без питьевой воды. Почему не подключают другие организации, где есть специалисты, техника и работники. Почему работают несколько человек? Где работа МЭРа, департамента ЖКХ? Где помощь губернатора?
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Фактор

вчера, 23:08
Так они до сих пор еще утечку не нашли- какая ночь. Красавчики, потом сразу аукцион, обновление асфальта от перекрестка до хладокомбината
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Туманный ёжик

вчера, 23:06
Житель, а чего на местные СМИ киваешь? У каждого федерального телеканала есть электронная почта - сам и пиши, интернет тебе в помощь.
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Ксения

вчера, 23:02
Двое суток порыв ищут ...два месяца видимо устранять будут...и предлагают просто воды попить...в принципе да...купаться...готовить..три дня уже ни к чему
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Безобразие

вчера, 23:02
А вчера ночью интенсивность движения не позволяла сразу раскопать, сутки просто потеряли, сколько будет это продолжаться? На первом микрорайоне воды нет и подвоза тоже нет
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