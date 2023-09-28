За проданное 16-летней девушке пиво — 4 месяца обязательных работ

Ранее осужденную уже штрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Октябрьский районный суд вынес приговор 41-летней липчанке за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, 30 мая 2022 года женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему — тогда её оштрафовали на 15 000 рублей. Но 13 апреля этого года в баре на улице Огнева продавец-кассир в очередной раз не убедилась в возрасте покупателя и продала 16-летней девушке за 80 рублей бутылку пива крепостью 4,7% и объёмом 0,45 литра.



Женщину признали виновной в неоднократной розничной продаже алкоголя несовершеннолетним и по статье 151.1 УК РФ назначили ей 4 месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % зарплаты.