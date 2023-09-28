Общество

вчера, 17:13

За проданное 16-летней девушке пиво — 4 месяца обязательных работ

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#торговля #алкоголь
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За проданное 16-летней девушке пиво — 4 месяца обязательных работ

Ранее осужденную уже штрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Октябрьский районный суд вынес приговор 41-летней липчанке за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, 30 мая 2022 года женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему — тогда её оштрафовали на 15 000 рублей. Но 13 апреля этого года в баре на улице Огнева продавец-кассир в очередной раз не убедилась в возрасте покупателя и продала 16-летней девушке за 80 рублей бутылку пива крепостью 4,7% и объёмом 0,45 литра.

Женщину признали виновной в неоднократной розничной продаже алкоголя несовершеннолетним и по статье 151.1 УК РФ назначили ей 4 месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % зарплаты.
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#торговля #алкоголь
5

Комментарии (10)

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Липецкие басни

вчера, 23:03
В СССР малым детям продавали и водку и пиво с сигаретами, меня в детстве то дед посылал за водкой, то дядька за вином и сигаретами. Молодёж так сильно не бухала как сейчас.
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Ирбис

вчера, 22:25
16-ти летней столько же обязательных работ за посещение пив бара
ответить

Юрист

вчера, 21:59
В цивилизованных странах лет на пять бы уехала на стройки капитализма.
ответить

многие

вчера, 21:45
16-летние "девушки"" выглядят сейчас как 30-летние тётки
ответить

Не понял

вчера, 20:22
Очередная подстава, для галочки? Такое только так происходит....
ответить

65+

вчера, 19:05
В СССР пиво продавали с 16 лет , во всех пивнуха была табличка ! Верните нам СССР !
ответить

Алекс

вчера, 18:31
Однако, мало у тебя мозгов и пожизненно не будут.
ответить

Сидор

вчера, 17:59
Какая глупость
ответить

ваха

вчера, 17:42
Скоро нас всех чипуют как собак, чтобы паспорт не спрашивать .Подошёл к кассе на лбу штрих-код
ответить

Однако

вчера, 17:23
Мало надо пожизненно.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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