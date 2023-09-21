В районах Косыревки, Дачного и Казинки отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 26, 28 по улице Неделина, № 5 по улице Пушкина – воду подвезут к дому № 26 по улице Неделина.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Косыревки – помещениях №№ 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10, 50а по улице Юношеской, частном секторе Косыревки – на улицах Ленина, Советской. Воду подвезут в район Косыревки.

С 09:00 до 24:00 не будет холодной воды в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 24 по улице Шевченко, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Вавилова, 2.



С 09:00 до 24:00 большое отключение холодной воды на участке сразу трех районов – поселков Дачного, Казинки и частично Новой Жизни. Отключение затронет: владение №1 по Грязинскому шоссе («Индезит интернешнл»), корпуса № 1 на Матырском водохранилище (база отдыха «Бригантина»), котельную поселка Даный МУП «Липецктеплосеть», дома и помещения №№ 13, 19 по улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, вл. 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, №№ 28, 28а, 33а на станции Казинка, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной. Без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Привокзальной, Липецкой, Асфальтной, Таежной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Патриотической, Железнодорожной, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, переулка Фруктового. Машина с водой для питья подъедет по адресу6 улица Центральная, 17.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



22 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 109к по улице Ковалева, № 37 по улице Папина, №№ 2, 2б, 4, 4а, 5, 7 на площади Металлургов, № 36/4 по улице Космонавтов. Обесточат также улицы 20-го Партсъезда, Чапаева, Дарвина, Димитрова, Карла Маркса, Красную.



