Происшествия

11 минут назад

Юный угонщик утопил мопед

63
#угон #дети
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Юный угонщик утопил мопед

Пока пенсионер был в отпуске, на недавно купленный мопед позарился подросток.

60-летний житель Липецкого района, вернувшись домой из отпуска, обнаружил пропажу из гаража недавно купленного за 10 000 рублей мопеда, и обратился в полицию.

В угоне подозревают подростка. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, несовершеннолетний проник в незакрытый гараж, завел мопед и решил покататься по селу, но не справился с управлением и утопил мопед в водоёме.

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Похищенный мопед достали из водоёма. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
63
#угон #дети
1

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