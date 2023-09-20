Юный угонщик утопил мопед

Пока пенсионер был в отпуске, на недавно купленный мопед позарился подросток.

60-летний житель Липецкого района, вернувшись домой из отпуска, обнаружил пропажу из гаража недавно купленного за 10 000 рублей мопеда, и обратился в полицию.В угоне подозревают подростка. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, несовершеннолетний проник в незакрытый гараж, завел мопед и решил покататься по селу, но не справился с управлением и утопил мопед в водоёме.Похищенный мопед достали из водоёма. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.