Спорт

вчера, 14:17

Инсайд GOROD48 подтвердился: бомбардир Арустамян официально вернулся в «Металлург»

13 539
#Футбол #Артур Арустамян #Андрей Овчинников
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Инсайд GOROD48 подтвердился: бомбардир Арустамян официально вернулся в «Металлург»

Работа спортивного директора Андрея Овчинникова принесла первые плоды.

Наша вчерашняя информация, что в «Металлург» вернётся лучший бомбардир «сталеваров» времён ФНЛ Артур Арустамян, полностью подтвердилась. Сегодня с 26-летним футболистом был подписан контракт до конца сезона.

Прежде в 2021 году Артур помог «Металлургу» выйти в Футбольную национальную лигу (ныне – первую лигу). В ФНЛ наша команда задержалась всего на один сезон, но к Арустамяну не могло быть претензий. Напротив, он продемонстрировал запредельную результативность для игрока команды-аутсайдера – 9 голов и 6 результативных передач. Прошлый сезон провёл в первой лиге за «Енисей» (Красноярск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны), подробнее об этом – здесь.

В возвращение Артура в «Металлург» ещё недавно не верил никто, в том числе, судя по его словам, и сам футболист.

Но ситуацию сумел развернуть на 180 градусов новый спортивный директор и бывший футболист Андрей Овчинников. Еще в позапрошлом сезоне они вместе с Арустамянов выходили на поле в красно-чёрных футболках «Металлурга», стали друзьями, а ведь не зря говориться, что «свой со своим договориться всегда». Вот что значит, когда за дело берутся не выходцы из посторонних видов спорта, а настоящие профессионалы!

После 7-ми туров в подгруппе «Серебро» второй лиги «Металлург» занимает 6-е место и пока не попадает в первую «четвёрку», которая весной продолжит сезон в более сильной подгруппе «Золото», где будут разыгрываться путёвки в первую лигу. Напомним, что ранее болельщикам обещали, что по итогам сезоне-2023/24 «Металлург» должен вернуться в первый дивизион.

Следующей матч команда Сергея Первушина проведёт в субботу, 2 сентября, в Москве с «Родиной-2».


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#Футбол #Артур Арустамян #Андрей Овчинников
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Комментарии (13)

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Старый фанат

вчера, 22:01
Д48, я понял. В очередной раз Банана Мама..
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Д48

вчера, 20:52
Старый фанат, ещё не стартовали)))(
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Старый фанат

вчера, 20:34
Как там Динамо после первого тайма, бежит?
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Сокол

вчера, 20:23
Старый фанат, мне Дзюба тоже нравится. Красивый мужчина.
ответить

Сокол

вчера, 18:20
Старый фанат, что ты по ходу на Дзюбу запал!)))) Во всех постах его вспоминаешь! Ревнуешь, что не с тобой?
ответить

гость

вчера, 16:08
Пиноккио а не Буратино, играй и ты, и зарабатывай приличные деньги. Нет проблем.
ответить

Папа коммуниста

вчера, 16:02
Старый фанат, и Жеку Савина. Это лучший футболист всех времён и народов!
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Старый фанат

вчера, 15:49
Теперь нам открыт путь в лигу чемпионов. Надо только ещё Дзюбу подписать
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Пиноккио а не Буратино

вчера, 15:32
футбола. взрослые дядьки бегают пинают мячик и зарабатывают приличные бабки, а вы просто смотрите на них. наверно это совсем кому заняться нечем
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Валера

вчера, 15:11
С возвращением Артур!
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