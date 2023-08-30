Инсайд GOROD48 подтвердился: бомбардир Арустамян официально вернулся в «Металлург»

Работа спортивного директора Андрея Овчинникова принесла первые плоды.

Наша вчерашняя информация, что в «Металлург» вернётся лучший бомбардир «сталеваров» времён ФНЛ Артур Арустамян, полностью подтвердилась. Сегодня с 26-летним футболистом был подписан контракт до конца сезона.

Прежде в 2021 году Артур помог «Металлургу» выйти в Футбольную национальную лигу (ныне – первую лигу). В ФНЛ наша команда задержалась всего на один сезон, но к Арустамяну не могло быть претензий. Напротив, он продемонстрировал запредельную результативность для игрока команды-аутсайдера – 9 голов и 6 результативных передач. Прошлый сезон провёл в первой лиге за «Енисей» (Красноярск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны), подробнее об этом – здесь.

В возвращение Артура в «Металлург» ещё недавно не верил никто, в том числе, судя по его словам, и сам футболист.

Но ситуацию сумел развернуть на 180 градусов новый спортивный директор и бывший футболист Андрей Овчинников. Еще в позапрошлом сезоне они вместе с Арустамянов выходили на поле в красно-чёрных футболках «Металлурга», стали друзьями, а ведь не зря говориться, что «свой со своим договориться всегда». Вот что значит, когда за дело берутся не выходцы из посторонних видов спорта, а настоящие профессионалы!

После 7-ми туров в подгруппе «Серебро» второй лиги «Металлург» занимает 6-е место и пока не попадает в первую «четвёрку», которая весной продолжит сезон в более сильной подгруппе «Золото», где будут разыгрываться путёвки в первую лигу. Напомним, что ранее болельщикам обещали, что по итогам сезоне-2023/24 «Металлург» должен вернуться в первый дивизион.

Следующей матч команда Сергея Первушина проведёт в субботу, 2 сентября, в Москве с «Родиной-2».



