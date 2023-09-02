В компенсированное время «Металлург» вырвал победу у команды бывшего тренера «Барселоны»

Дорофеев забил на 94-й, Кобзев отстоял победу.

Липецкий «Металлург» в компенсированное время вырвал победу в гостях у столичной «Родины-2» - 1:0.

Матч проходил на стадионе «Спартаковец» имени Н.П.Старостина в Восточном административном округе. Именно там принимают соперников дублёры основной «Родины», занимающей 11-е место в первой лиге.

Впрочем, у команды, которую финансирует владелец известной сети магазинов Сергей Ломакин, и резервисты весьма амбициозные. К матчу «Родина-2» подошла на 2-м месте в подгруппе «Серебро» и не скрывает планов пор итогам осенней части сезона выйти в «Золото». А ещё у «Родины-2» экзотический для второй лиги тренер – 47-летний испанец Франк Артига, который в своё время работал с юношескими командами «Барселоны» и считается большим мастером выводить на новый уровень молодых футболистов.



Испанский взгляд на российскую вторую лигу



В стартовом составе москвичей на поле вышли 9 «лимитчиков» т.е. футболистов до 21 года. К ним не относились лишь 25-летний защитник и капитан команды Дмитрий Тананеев и грозный бомбардир 26-летний Никита Голдобин. В прошлом сезоне он за «Родину-2» наколотил 9 мячей и сделал 8 результативных передач, ещё 1 гол и 2 ассиста – в первой лиге за основной состав. Правда, в текущем чемпионате результативность «Голда» упала – 2 гола, один из которых с пенальти, но менее опасным он не стал.



Никита Голдобин, с которым нужно держать ухо востро



С другой стороны, испанец Артига сам себя обманул, спрятав в запасе основного напарника Голдобина 24-летнего Валерия Соломаху. Видимо, расчёт строился, что реактивный технарь сможет усилить игру москвичей по ходу игры, но когда на 61-й минуте вышел Соломаха, Голдобин выглядел, как выжалый лимон и на 74-й минуте был заменён сам. Пришлось грозным форвардам хозяев воевать практически поодиночке.

У «Металлурга» было много изменений в составе. Из-за травмы Максима Матюши на тренировке в ворота вернулся Александр Кобзев, с первых минут получили игровое время недавно покинувшие лазарет Илья Поликутин и Алексей Рыбин. В пару «опорников» к Дмитрию Пахомову на этот раз был поставлен Евгений Ушаков, а арендованный Даниил Черняков остался в запасе. Неизменной осталась только тройка в нападении: центрфорвард Роман Янушковский, по краям Максим Болдырев (слева) и Денис Сёмин (справа). Самый «звездный» новичок межсезонья Артур Арустамян, вернувшийся в команду буквально на этой неделе, начал игру в запасе. Хотя в будущем всё же сказал своё слово.

Игра началась с небольшой суеты у ворот «Родины-2» уже на 1-й минуте и обреза Ушакова на 7-й минуте, после которого Голбобин первый раз пристреливался к нашим воротам – мимо.



Работы у Кобзева было немало



Второй центральный полузащитник нашей команды Пахомов наиграл на жёлтую карточку на 9-й минуте и дал возможность лидеру «Родины-2» опасно пробить со штрафного: Кобзев оказался на месте.



Бородач Пахомов "роняет" соперника



Вообще преимущество хозяев в первом тайме чувствовалось во всём: например, по владению мячом – 59% против 41 у «Металлурга». Но все это – за исключением последних 5-7 минут матча, когда «Металлург» перестал зацикливаться на обороне и тоже показал атакующий футбол.

Всё началось с паса Болдырева в одно касание на Янушковского: удар в упор в броске отразил голкипер, плюс судьи зафиксировали «вне игры». Но этот момент словно стал сигналом к активным действиям липчан: издали был по воротам Рыбин, а пришедший на подачу углового Поликутин должен был становиться героем, но его удар головой в невероятном броске отразил Ринат Шакеров.

Во втором тайме «Металлург» опять закрылся. На 60-й минуте Сергей Первушин бросил в бой Арустамяна, как своё главное усиление в матче. Сложно наверняка сказать, в какой форме сейчас находится бывший лучший бомбардир липчан в первой лиге (9 голов 8 ассиcтов в сезоне-2021/22), но свой момент он всё же нашёл. На 81-й минуте Болдырев проткнул ему мяч, Артур находился почти на линии по центру штрафной – пробил, но удар пришёлся прямо в Шакерова.







Игру сделали другие замены Первушина. Но, пожалуй, даже не те, на которые рассчитывали в первую очередь. На 85-й минуте вместо Болдырева вышел ещё защитник Николай Смирных – явно ради удержания ничейного счёта. А вместо Пахомова в игру вступил Никита Дорофеев, для которого матч был особенным, ведь последние полгода полузащитник «сталеваров» выступал в Медиа-лиге за «Родину Медиа», ближайшую родственницу сегодняшних соперников.

И «закон бывших» сработал! Уже на 4-й компенсированной минуте в голевой атаке принял участие и Арустамян, развернувший её направление на правый фланг, откуда опытный 35-летний Рыбин сделал филигранный навес в центр штрафной, где как раз дежурил Дорофеев. Лёгкий кивок головы и мяч затрепыхался в сетке – 1:0.

Праздновать победу липчанам оказалось ещё рано, потому что оставшихся нескольких секунд хватило «Родине-2», чтобы организовать почти «убойный» ответ: удар игрока хозяев с 20 метров пришёлся в дальний угол, но Кобзев совершил невероятное спасение – «дальней» рукой выудил снаряд из-под перекладины и перебросил его на угловой. Это действие не менее ценное и результативное, чем победный кивок Дорофеева…



Испанец проиграл...



«Металлург» поднялся на одну строчку вверх в турнирной таблице – на 5-е место: 8 игр, 11 очков. Мы опережаем ивановский «Текстильщик» по наибольшему числу побед. Уже через неделю «сталевары» заканчивают первый круг домашним матчем с аутсайдером белгородским «Салютом». В случае успеха есть надежда вернуться в первую «четвёрку», которая претендует на выход в «Золото».



Фото пресс-службы ФК "Родины" и пресс-службы ФНЛ

