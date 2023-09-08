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В Кубке Каспия остановить липецкого «Гения дзюдо» не смогли ни иранец, ни белорус

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#Дзюдо #Дмитрий Якушев
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В Кубке Каспия остановить липецкого «Гения дзюдо» не смогли ни иранец, ни белорус

Дмитрий Якушев выиграл международные соревнования в Астрахани.

Очередную победу одержал липецкий «Человек-гора» Дмитрий Якушев, стал сильнейшим на международных Играх Каспия по дзюдо среди юниоров до 21 года, которые завершились в Астрахани.

Воспитанник ОК СШОР выступал в самоё тяжёлой весовой категории до 100 кг, в которой за победу боролись 6 спортсменов, и на пути к «золоту» одержал 4 победы. Причём на этот раз Дмитрию пришлось бороться действительно с иностранцами. Так, в решающей схватке за выход из группы в полуфинал ему противостоял иранец Мовахед Амир Абасс. Посланца экзотического Востока наш дзюдоист победил досрочно, а затем в ½ финала взял верх над Сергеем Якубенко из Белоруссии.

Лишь в финале Якушеву противостоял соотечественник Денис Батчаев из Челябинска – соперники хорошо знают друг друга, Дмитрий раньше уже побеждал уральца, например, в схватке за «бронзу» чемпионата России-2022 среди молодежи до 23 лет. И на этот раз Якушев не оставил противнику шансов, победив и завоевал «золото».

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Турнир в Астрахани проходил под неофициальным девизом «лучше меньше, да качественнее»: на татами вышли всего 54 участника из сборных России, Белоруссии, Ирана и Азербайджана, но зато все – первые и вторые номера своих команд. Россияне доминировали: во всех семи (!) весовых категориях победу одержали наши соотечественники.

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Мощное фото призёров-тяжей. Якушев второй слева

Впереди участников ждёт первенство России среди дзюдоистов до 21 года, а некоторых, в том числе Якушева – и взрослый чемпионат страны. Цели у ученика Игоря Деулина и Станислава Алексеева самые высокие.

Фото из архива участников соревнований

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#Дзюдо #Дмитрий Якушев
3

Комментарии (2)

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Гость

сегодня, 14:43
Побольше бы таких новостей. Дмитрий-молодец.
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нквд

сегодня, 14:30
Молодец да и только
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