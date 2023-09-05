Происшествия

сегодня, 10:34

Сбивший насмерть скутериста водитель найден

8 2199
#ДТП #скутер
2

Полицейские установили личность водителя, который 2 сентября сбежал с места смертельного ДТП.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Хлевенскому району нашли 34-летнего водителя автомобиля «Ауди А6», который бросил машину после столкновения со скутером. Водителя допросили и пока отпустили. Возбуждено уголовное по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводятся следственные действия.

«В рамках расследования уголовного дела изъят автомобиль с характерными повреждениями. Назначены комплекс экспертиз, направленных на установления причин и обстоятельств смертельного ДТП», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, 2 сентября в 19:40 на 453 километре трассы «Дон» водитель «Ауди А6» столкнулся со скутером «Альфа» под управлением 53-летнего мужчины. От удара скутериста подбросило на несколько метров, мужчина погиб. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.
8 2199
#ДТП #скутер
2

Комментарии (8)

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Лиза

8 минут назад
"...допросили и пока отпустили"... Ещё раз убедилась, что справедливости на свете нет.
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гость

21 минуту назад
А отпустили. Да это сейчас нормально. Что такого, подумаешь человека сбил насмерть?! Ничего же не поделаешь - темно было, не видно, соринка в глазу, мозгов нет. Как гулюшек скоро давить будут
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Дима

25 минут назад
Лариса, АУДИ А6... конечно отпустили. Да и потом машина в угоне...
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Саша

27 минут назад
Сбежал значит вину свою знает
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Лариса

сегодня, 11:02
Отпустили? Офигеееть...
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Николай

сегодня, 10:54
Правосудие проявило гуманизм? В этом конкретном случае. А чего так?
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65+

сегодня, 10:53
Скорей всего был пьяный или под накрытой вот и забежал ! А его даже на 15 суток не посадили за оставления места аварии . Наверняка чей-то сынуля .
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иван

сегодня, 10:42
а почему отпустили, странно сбежал с места потом не пришел, есть основания предпологать что данный субъект сбежит из лип области и так далее..
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