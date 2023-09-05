Происшествия
сегодня, 10:34
Сбивший насмерть скутериста водитель найден
Полицейские установили личность водителя, который 2 сентября сбежал с места смертельного ДТП.
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Хлевенскому району нашли 34-летнего водителя автомобиля «Ауди А6», который бросил машину после столкновения со скутером. Водителя допросили и пока отпустили. Возбуждено уголовное по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводятся следственные действия.
«В рамках расследования уголовного дела изъят автомобиль с характерными повреждениями. Назначены комплекс экспертиз, направленных на установления причин и обстоятельств смертельного ДТП», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, 2 сентября в 19:40 на 453 километре трассы «Дон» водитель «Ауди А6» столкнулся со скутером «Альфа» под управлением 53-летнего мужчины. От удара скутериста подбросило на несколько метров, мужчина погиб. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.
«В рамках расследования уголовного дела изъят автомобиль с характерными повреждениями. Назначены комплекс экспертиз, направленных на установления причин и обстоятельств смертельного ДТП», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, 2 сентября в 19:40 на 453 километре трассы «Дон» водитель «Ауди А6» столкнулся со скутером «Альфа» под управлением 53-летнего мужчины. От удара скутериста подбросило на несколько метров, мужчина погиб. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.
Лиза
гость
Дима
Саша
Лариса
Николай
65+
иван