Происшествия

сегодня, 08:27

Автостопщик из Казани остался в Липецке без денег и украл «Nintendo»

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#кража
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Оказалось, по России он путешествовал на деньги от магазинных краж.

Оперативники отдела полиции №8 УМВД России по подозрению в краже из магазина электроники игровой приставки «GC Nintendo swich OLED Splatoon 3 Ed» задержали 26-летнего жителя Казани.

Как оказалось, парень путешествует по России автостопом. В Липецке у него закончились деньги и он решил пополнить кошелек кражей. Приставку стоимостью 26 000 рублей автостопщик продал за 20 000.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что полицейские соседних регионов также разыскивают задержанного за совершение аналогичных краж», — сообщает областное управление МВД.
2 824
#кража
1

Комментарии (2)

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кит

59 минут назад
Про камеры в магазинах слышал ? Нееет,не слышал ! И не видел !
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Юг

сегодня, 08:42
Теперь автостопом до Магадана
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