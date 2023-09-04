Автостопщик из Казани остался в Липецке без денег и украл «Nintendo»

Оказалось, по России он путешествовал на деньги от магазинных краж.





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Оперативники отдела полиции №8 УМВД России по подозрению в краже из магазина электроники игровой приставки «GC Nintendo swich OLED Splatoon 3 Ed» задержали 26-летнего жителя Казани.



Как оказалось, парень путешествует по России автостопом. В Липецке у него закончились деньги и он решил пополнить кошелек кражей. Приставку стоимостью 26 000 рублей автостопщик продал за 20 000.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).



«В ходе расследования уголовного дела установлено, что полицейские соседних регионов также разыскивают задержанного за совершение аналогичных краж», — сообщает областное управление МВД.

