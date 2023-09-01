Сегодня в Липецке: где и как будем праздновать День знаний, автобусы вернутся на привычные маршруты

Рассказываем все необходимое про 1 сентября.

Осенью лето проснётся?

В первых день осени переживших одну из самых холодных зим за последние десятилетия липчан ждёт погода, очень похожая на июль. Сегодня столбик поднимется до 27-29 градусов, с неба не упадёт ни капли. День пройдёт без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители нескольких улиц. В центре города это обитатели домов на улицах Игнатьева, 32; Липовской, 1а, 3, 3/3, 5, 5/2; Семашко, 21, 25, 25/2. В это же время закрутят вентили и на Соколе в частном секторе улиц Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, Ковалева, Куйбышева, Радищева, Римского-Корсакова, Репина, Производственной, Свободный Сокол, Северной, Сурикова.







Отключения света

Первый день осени с 9:00 до 17:00 в потёмках проведут жители улицы Ковалёва, 101, 101б, 107а, 107б, 107в, 107д, 107е, 109, 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 120, 121а, 121б. В это же время обесточат садоводчество «Строитель».







Пробки

Ещё не было шести утра, а в Липецке уже появился первый участок, обозначенный на электронных картах красным цветом – на мосту через Каменный лог в сторону Центрального рынка. При этом в городе видимо-невидимо желтых участков, предвестников будущих заторов. Сегодня пятница – день самый богатый на пробки, плюс 1 сентября. Риск угодить в ловушку на дорогах выше обычного, а спасение только одно – изучить перед выездом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если ещё и повезёт – проскочите.





Маршрутки вернутся на маршрут



Мэрия Липецка сообщает, что ремонт теплотрассы на пересечении улиц Меркулова и Водопьянова завершён. С сегодняшнего дня по Меркулова возобновится автобусное движение.

Это значит, что автобусы и маршрутки 28, 306, 308к, 343, 345, 347, 352, 359 перестанут ходить по временной схеме через автовокзал, а вернутся к привычному пути – с остановками на Октябрьском рынке и на улице Меркулова.







Ознакомиться с расписанием можно на сайтах deptrans.lipetskcity.ru, lt-systems.ru.

День знаний (6+)

Сегодня 1 сентября будут праздновать во всех учебных заведениях города в соответствие с собственным расписанием. По Липецку пройдут линейки, впервые в жизни прозвенит школьный звонок для тех, кто идёт «первый раз в первый класс». И это. Пожалуй, главное событие дня.







«Сухой закон»

Из-за дня знаний сегодня не продадут и спиртное. Весь день. ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Запрет распространяется на магазины и на предприятия, торгующие алкоголем на вынос, а на кафе и рестораны – нет.







1 сентября с НЛМК (6+)

Большую образовательную и развлекательную программу сегодня организует НЛМК в парке Победы. Она пройдёт с 13:00 до 17:30 на центральной аллее у фонтана.

Для учеников и их родителей развернут 10 различных тематических площадок, на которых школьники смогут почувствовать себя настоящими металлургами – найдут полезные ископаемые, определят какие предметы сделаны из металла, познакомятся с различными профессиями, проведут несколько опытов и распишут настоящие каски металлургов. В завершении гостей ждет красочное шоу профессора Николя. А чтобы этот День знаний остался в памяти надолго гости смогут сделать фото в праздничной фотозоне.







У старших школьников будет возможность подать заявки на профориентационные программы НЛМК, которые в этом году стартуют с начала октября:



- «Профессиональный старт» познакомит с профессиями комбината. Занятия проходят на базе металлургического колледжа и политехнического техникума.



- «Металлургическая смена» проходит на базе центра «Стратегия». С учениками занимаются ведущие преподаватели региона по математике, физике и химии, научные работники из МИСИС и эксперты в области профориентации, которые помогут определиться с будущей профессией.

Что ещё в парке Победы

В парке Победы сегодня в 17:30 самых активных и спортивных ждут на мероприятие «ПервоКЛАССНЫЙ фитнес». Под руководством опытных инструкторов можно выучить, запомнить и прямо на месте применить комплекс оздоровительных упражнений (12+).







В 17:30 на главной сцене парка начнётся концерт «Родом из детства» (6+). Лучшие творческие коллективы, в том числе детские, представят свое творчество.

Праздник в Нижнем парке

В главном парке города с 18:00 запустят литературную гостиную «Осенняя пора». Посетители смогут насладиться гала-концертом участников проекта.







Гуляния в парках

К жителям Сокола приедут аниматоры. Взрослых и детей приглашают приятно провести время с «Каруселью эмоций» (6+). Вас ждут — музыкальный концерт, поздравления первоклассников и их родителей, анимационная программа, мастер-классы, игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Веселье стартует в 17:00.







Такие же гуляния пройдут в парковой зоне «Сокол» в 17:00, в 18:00 на бульваре Европейской. В 18:30 в парке Металлургов.

Самый вкусный день

Сюрприз приготовил детский парк «Сказка». Юных липчан и из родителей ждет семейно-анимационная программа «Попробуй счастье на вкус» (0+). Праздник подарят местные молочные производители. Мероприятие начнется в 18:00.







Кино под небесами

Уже в пятницу на липецком Городище покажут кино на большой экране. В 19:00 здесь запустят киноленту «Пропало лето». СССР, 1963. Комедия. Режиссёры Ролан Быков, Никита Орлов (0+).





Кадр из фильма



Два шестиклассника отправляются на летние каникулы в деревню. По дороге один из них бросает своего друга, так как надеется принять участие в настоящей экспедиции. Но оказывается, что второго ждут куда более интересные и увлекательные события… На «Кинопоиске» у фильма высокий рейтинг – 7,9 звёзд по десятибалльной школе.

В ролях: Сергей Гудко, Зоя Фёдорова, Михаил Пуговкин, Владимир Швец, Юрий Смирнов.

Рисуем пейзаж (12+)

И всё-таки 1 сентября нужно не только праздновать, а желательно уже начинать учиться. Например – рисованию. Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает на матер-класс по созданию пейзажа. Занятие проведёт художница Нарина Казарова. Она покажет, как яркий пейзаж в смешанной технике, используя гуашь и пастель. Начало занятия в 16:30.

Областная библиотека возвращает привычный режим работы

ЛОКНБ информирует читателей, что с 1 сентября прекращает летний график работы. Это значит, что воскресенье больше не будет выходным днём в библиотеке. Областная библиотека будет работать в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 19:00. Единственный выходной – понедельник.

Студентов, школьников и всех желающих ждут в абонементных отделах и читальных залах.

Дорогие липчане! Поздравляем (с ноткой сочувствия, разумеется) юное поколение с Днём знаний! В который раз сетуем, что лето-2023 пролетело почти незаметно и одарило нас лишь считанными жаркими деньками. Но жизнь на этом не закачивается. Напротив, она бурлит, и каждый день преподносит важные новости. Узнать их можно на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.