вчера, 20:23
Липецкая вечЁрка: смерть малыша, задержание насильника и разбившийся мотоциклист
Сегодня, 30 августа, началась доследственная проверка смерти трехлетнего малыша, арестован 39-летний уроженец Пермского края, подозреваемый в нападении на женщин, и на улице Московской разбился мотоциклист.
Следователи начали доследственную проверку, во время которой не только установят обстоятельства гибели мальчика, но проверят условия, в которых он жил и воспитывался.
В этот же день, 28 августа, на улице Зои Космодемьянской 35-летний уроженец Пермского края чуть не изнасиловал 35-летнюю липчанку. Женщине удалось вырваться, к тому ей повезло, что мимо проезжал знакомый.
Подозреваемого удалось задержать через день. Выяснилось, что он уже был судим за сексуальные преступления, грабеж и кражу, а перед нападением на липчанку пытался изнасиловать еще двух женщин. Сейчас он арестован, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
А утром сегодня на улице Московской разбился 25-летний мотоциклист, он столкнулся с автомобилем «Шевроле». Байкера с места ДТП увезли в больницу.
Кстати, ровно месяц назад на том же месте произошла еще одна авария с участием мотоциклиста, который не поделил дорогу с автомобилем «Лада Гранта».
— Живой. Открытый перелом ноги и руки в нескольких местах, — уточнил диагноз сегодняшнего пострадавшего Гость.
— Живу на 19-м и видела этого мотоциклиста несколькими минутами ранее. Пролетел мимо остановки «Областная больница», поднимая мотоцикл на дыбы. Обратила на него внимание. Через пару минут уже на автобусе объезжали аварию. Не знаю, что именно произошло, но мужчину на «Шевроле» жалко. Конечно, надеюсь, что мальчик поправится и это его чему-то научит, — добавила Оксана.
— Мотоцикл купил сам. После автомобиля. Пара переломов. Ехал на моргающий зеленый. Машина раньше времени начала маневр, — версия ДТП от Мотоциклиста.
Завтра последний день лета, а синоптики прогнозируют жару. Днем в Липецке будет до +28 градусов и без дождей.
А
Ольга
Надо что то делалать
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