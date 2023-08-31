Общество

вчера, 20:23

Липецкая вечЁрка: смерть малыша, задержание насильника и разбившийся мотоциклист

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#вечЁрка #малыш #насильник #мотоциклист
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Липецкая вечЁрка: смерть малыша, задержание насильника и разбившийся мотоциклист

Сегодня, 30 августа, началась доследственная проверка смерти трехлетнего малыша, арестован 39-летний уроженец Пермского края, подозреваемый в нападении на женщин, и на улице Московской разбился мотоциклист.

День сегодня выдался на редкость криминальный по новостям. 28 августа в Тербунском районе умер трехлетний малыш из многодетной семьи. Он чем-то подавился.

Следователи начали доследственную проверку, во время которой не только установят обстоятельства гибели мальчика, но проверят условия, в которых он жил и воспитывался.

В этот же день, 28 августа, на улице Зои Космодемьянской 35-летний уроженец Пермского края чуть не изнасиловал 35-летнюю липчанку. Женщине удалось вырваться, к тому ей повезло, что мимо проезжал знакомый.

Подозреваемого удалось задержать через день. Выяснилось, что он уже был судим за сексуальные преступления, грабеж и кражу, а перед нападением на липчанку пытался изнасиловать еще двух женщин. Сейчас он арестован, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

А утром сегодня на улице Московской разбился 25-летний мотоциклист, он столкнулся с автомобилем «Шевроле». Байкера с места ДТП увезли в больницу.



Кстати, ровно месяц назад на том же месте произошла еще одна авария с участием мотоциклиста, который не поделил дорогу с автомобилем «Лада Гранта».

— Живой. Открытый перелом ноги и руки в нескольких местах, — уточнил диагноз сегодняшнего пострадавшего Гость.

— Живу на 19-м и видела этого мотоциклиста несколькими минутами ранее. Пролетел мимо остановки «Областная больница», поднимая мотоцикл на дыбы. Обратила на него внимание. Через пару минут уже на автобусе объезжали аварию. Не знаю, что именно произошло, но мужчину на «Шевроле» жалко. Конечно, надеюсь, что мальчик поправится и это его чему-то научит, — добавила Оксана.

— Мотоцикл купил сам. После автомобиля. Пара переломов. Ехал на моргающий зеленый. Машина раньше времени начала маневр, — версия ДТП от Мотоциклиста.

Завтра последний день лета, а синоптики прогнозируют жару. Днем в Липецке будет до +28 градусов и без дождей.
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#вечЁрка #малыш #насильник #мотоциклист
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Комментарии (4)

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А

вчера, 23:58
Надо что то делалать ,Электорату все нравится , живут же некоторые !
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Ольга

вчера, 21:28
Так он погиб или живой? Г48 вы можете точнее новости писать? Мы его утором похоронили прочитав новости, а к вечеру воскрес?
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Надо что то делалать

вчера, 20:38
Из Грязей скорую-перевозку ждали 4 часа! В итоге в Липецк через сумарно через 6 часов. За то врачи не теряйте золотые часы. Платная перевозка в районы не выезжает, наверно с Москвы нужно заказывать, быстрее будет. Пора Путину писать о состоянии здравоохранения в области.
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Электорат

вчера, 20:30
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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