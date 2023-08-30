В Липецке арестован подозреваемый в изнасиловании 35-летней женщины, следствие говорит о еще двух возможных жертвах

По ходатайству следователя СУ СК России по Липецкой области арестован подозреваемый в изнасиловании 39-летний уроженец Пермского края. Как считает следствие, на женщину он напал 28 августа, а перед этим пытался изнасиловать еще двух липчанок.

Действия ранее судимого за сексуальные преступления, грабеж и кражу уроженца Пермского края квалифицированы по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).



«По данным следствия, вечером 28 августа подозреваемый, следуя за 35-летней липчанкой, убедившись в отсутствии посторонних, напал на женщину, причинил ей телесные повреждения и совершил действия сексуального характера у одного из домов по улице Зои Космодемьянской. Женщине удалось вырваться и привлечь внимание водителя проезжавшего мимо водителя, который оказался знакомым потерпевшей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Задержать в тот день насильника не удалось — он сбежал. Однако его личность была установлена в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.



— У следователя есть основания полагать, что фигурант в тот же вечер пытался изнасиловать еще двух липчанок. Для установления объективной истины проводятся следственные действия и судебные экспертизы—, добавили в пресс-службе СК.



