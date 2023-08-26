Происшествия
сегодня, 07:21
На ЛКАД горел бензовоз
Очевидцы слышали громкий хлопок
Вчера вечером на липецкой кольцевой автодороге, в районе садоводческого товарищества «Металлург-2» загорелся автомобиль с цистерной.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, во время возгорания раздался громкий хлопок. Вероятнее всего, произошел взрыв колеса.
Возгорание тушили несколько подразделений спасателей. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, во время возгорания раздался громкий хлопок. Вероятнее всего, произошел взрыв колеса.
Возгорание тушили несколько подразделений спасателей. По предварительным данным обошлось без пострадавших.