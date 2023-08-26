На ЛКАД горел бензовоз

Очевидцы слышали громкий хлопок

В вашем браузере отключен JavaScript

Вчера вечером на липецкой кольцевой автодороге, в районе садоводческого товарищества «Металлург-2» загорелся автомобиль с цистерной.



Как сообщают в соцсетях очевидцы, во время возгорания раздался громкий хлопок. Вероятнее всего, произошел взрыв колеса.



Возгорание тушили несколько подразделений спасателей. По предварительным данным обошлось без пострадавших.



