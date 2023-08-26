Происшествия

сегодня, 07:21

На ЛКАД горел бензовоз

689
#пожар #бензовоз #ДТП
На ЛКАД горел бензовоз

Очевидцы слышали громкий хлопок

Вчера вечером на липецкой кольцевой автодороге, в районе садоводческого товарищества «Металлург-2» загорелся автомобиль с цистерной.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, во время возгорания раздался громкий хлопок. Вероятнее всего, произошел взрыв колеса.

Возгорание тушили несколько подразделений спасателей. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

689
#пожар #бензовоз #ДТП

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