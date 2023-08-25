Общество

26 минут назад

В школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ввели блок НВП

140
#школа
В школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ввели блок НВП

В следующем году Министерство просвещения РФ собирается ввести новый предмет — «Основы безопасности и защита Родины», преподавать который смогут офицеры-отставники и бойцы СВО.

С 1 сентября в школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который преподают с 5 класса, добавится блок начальной военной подготовки.

Кто сейчас преподает предмет ОБЖ? В школах не скрывают, что кто угодно. Но в большинстве случаев учителя физкультуры, которые или имели при выпуске из педагогического вуза диплом преподавателя «Основ безопасности жизнедеятельности», или прошли дополнительное обучение этой дисциплине. Такое образование, например, в нашем регионе дает Институт физической культуры и спорта при ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.

— Для преподавания ОБЖ нужен диплом учителя, а не диплом выпускника военного училища, а также удостоверение о повышении квалификации по этому предмету, — сказали GOROD48 в одной из школ города.

Но это пока. С 1 сентября 2024 года Министерство просвещения РФ собирается ввести в школе новый предмет: «Основы безопасности и защита Родины». Анонсируя этот нововведение, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС».

Сейчас при Минпросвете работает рабочая группа для разработки учебной программы, в которую вошли представители Минобороны и МЧС. Новый предмет будет предусматривать курс начальной военной подготовки и учебные сборы с практическими занятиями, предусмотренными законом РФ «О воинской обязанности и военной службе». Для девочек в рамках курса разработана программа по основам медицинской подготовки. В Минпросвете также заявили, что дефицит педагогов по новой школьной дисциплине будет возмещен за счет офицеров-отставников и бойцов СВО.
140
#школа

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