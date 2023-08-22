На Зеленом острове появятся два оригинальных арт-объекта

К финалу III Международных инклюзивных творческих игр в Липецке установят два арт-объекта от известной российской художницы и перформера Александры Weld Queen, которую называют королевой сварки.

В конце августа – начале сентября в Липецк из Архангельска привезут в разобранном виде два оригинальных арт-объекта – дельфина и дерево – липу. Их установят на Зеленом острове к III Международным инклюзивным творческим играм, которые пройдут с 5 по 10 сентября.Автор объектов, современный художник из Москвы Александра Weld Queen, уже работала для Липецкой области. Ее скульптуры «Братья» и «Петунец» установлены на Кудыкиной горе.GOROD48 связался с «королевой сварки», именно так переводится псевдоним Weld Queen, и Александра рассказала нам о некоторых деталях «липецкого заказа».— Почему объекты делали в Архангельске? Моя команда готовится в Архангельске к фестивалю сварки «Сварочка фест», и там есть производство. В общем, удобно было делать заказ для Липецка именно в Архангельске, — рассказала Александра.В Липецк дельфина и липу, которых изготавливают из стали, привезут в разобранном виде. Члены команды Александры соберут фигуры на месте, а основание под них сделает липецкая компания.Оба арт-объекта после завершения инклюзивных игр останутся на Зеленом острове.Оплатили арт-объекты спонсоры.