Общество

21 минуту назад

На Зеленом острове появятся два оригинальных арт-объекта

2 69
#арт-объект #инклюзивные игры
1
На Зеленом острове появятся два оригинальных арт-объекта

К финалу III Международных инклюзивных творческих игр в Липецке установят два арт-объекта от известной российской художницы и перформера Александры Weld Queen, которую называют королевой сварки.

В конце августа – начале сентября в Липецк из Архангельска привезут в разобранном виде два оригинальных арт-объекта – дельфина и дерево – липу. Их установят на Зеленом острове к III Международным инклюзивным творческим играм, которые пройдут с 5 по 10 сентября.

63fe2ac4-ae6f-42e1-a29e-10eb594e35b9.jpg


Автор объектов, современный художник из Москвы Александра Weld Queen, уже работала для Липецкой области. Ее скульптуры «Братья» и «Петунец» установлены на Кудыкиной горе.

GOROD48 связался с «королевой сварки», именно так переводится псевдоним Weld Queen, и Александра рассказала нам о некоторых деталях «липецкого заказа».

— Почему объекты делали в Архангельске? Моя команда готовится в Архангельске к фестивалю сварки «Сварочка фест», и там есть производство. В общем, удобно было делать заказ для Липецка именно в Архангельске, — рассказала Александра.

В Липецк дельфина и липу, которых изготавливают из стали, привезут в разобранном виде. Члены команды Александры соберут фигуры на месте, а основание под них сделает липецкая компания.

Оба арт-объекта после завершения инклюзивных игр останутся на Зеленом острове.

Оплатили арт-объекты спонсоры.
2 69
#арт-объект #инклюзивные игры
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гомерический хохот

37 секунд назад
Можно ещё туда пару - тройку памятников Ленину установить
ответить

Вопрос.

10 минут назад
Оригинальность в том что липа похожа на баобаб а плавники у дельфина как у ската?
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
35
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: выпавший с пятого этажа малыш, приговор «черным риелторам» и предвыборный скандал
#вечЁрка #падение с высоты #черные риелторы
2
Липецкая вечЁрка: выпавший с пятого этажа малыш, приговор «черным риелторам» и предвыборный скандал

сегодня, 20:23

Общество
В районах Косыревки, Сокола и Силикатного отключат холодную воду, на нескольких улицах Карьера — све...
#отключения
1
В районах Косыревки, Сокола и Силикатного отключат холодную воду, на нескольких улицах Карьера — све...

сегодня, 17:10

Общество
«Невозможно даже со штатом в сто тысяч человек обойти весь Липецк и сосчитать все деревья!»
#бюджет #озеленение
32
«Невозможно даже со штатом в сто тысяч человек обойти весь Липецк и сосчитать все деревья!»

сегодня, 16:47

Общество
В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 руб...
#ЖКХ
14
В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 руб...

сегодня, 14:31

Общество
Программу «Мой двор» растянули до 2026 года
#Программа «Мой двор»
10
Программу «Мой двор» растянули до 2026 года

сегодня, 14:25

Общество
С начала года подростки в Липецке совершили 20 преступлений, связанных с оборотом наркотиков
#подростки #преступность
11
С начала года подростки в Липецке совершили 20 преступлений, связанных с оборотом наркотиков

сегодня, 13:34

Общество