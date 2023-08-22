Общество

сегодня, 14:25

Программу «Мой двор» растянули до 2026 года

2 278
#Программа «Мой двор»
1
Программу «Мой двор» растянули до 2026 года

Ее финансирование увеличено с начальных 600 миллионов рублей до 1,5 миллиарда.

Сегодня заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров рассказал комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета о переносе сроков реализации программы «Мой двор» с 2024 года на 2026-й и, соответственно, увеличение ее финансирования до 1,5 млрд рублей против начальных 600 миллионов.
По словам Алексея Тихомирова, 655 млн рублей на программу добавит правительство области, остальные средства — из городского бюджета. К окончанию срока действия пролонгированной программы доля удовлетворенных благоустройством Липецка горожан должна вырасти до 82%.

Сейчас в реестре дворовых территорий городской администрации — 1655 нуждающихся в обновлении дворов. Чтобы попасть в программу, жителям города нужно проголосовать за это рублем (программа предусматривает 1% софинансирования горожанами бюджетных расходов), а также внести свои предложения в проект благоустройства, который не должен выбиться за 5 млн рублей расходов. Мэрия планирует ежегодно увеличивать долю благоустроенных дворов на 2%.

Также администрация Липецка предложила включить в план мероприятий по выполнению наказов избирателей этого года более 40 объектов. В перечень работ войдут комплексное благоустройство дворовых территорий, отсыпка и ремонт дорог частного сектора, освещение, ремонт дорог общего пользования и тротуаров.
2 278
#Программа «Мой двор»
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Светка

21 минуту назад
Какой ид..т придумал междворовые территории, не убираются никогда.
ответить

Гость

34 минуты назад
А что делать жителям где двор является считай городским пространством (проходной)? Программа сомнительная на мой взгляд!
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
31
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 руб...
#ЖКХ
6
В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 руб...

58 минут назад

Общество
С начала года подростки в Липецке совершили 20 преступлений, связанных с оборотом наркотиков
#подростки #преступность
6
С начала года подростки в Липецке совершили 20 преступлений, связанных с оборотом наркотиков

сегодня, 13:34

Общество
В компетенцию мэрии войдет трудоустройство осужденных
#Устав Липецка
2
В компетенцию мэрии войдет трудоустройство осужденных

сегодня, 13:33

Общество
Липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом
#животные #лиса
19
Липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом

сегодня, 10:43

Общество
В Грязях на 49-летнюю женщину напала гадюка
#змея #гадюка #отравление
5
В Грязях на 49-летнюю женщину напала гадюка

сегодня, 10:23

Общество
Сегодня в Липецке: День флага, новые трамваи и кто пользуется авторитетом у липчан
#Сегодня в Липецке
10
Сегодня в Липецке: День флага, новые трамваи и кто пользуется авторитетом у липчан

сегодня, 07:00

Общество