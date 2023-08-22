Программу «Мой двор» растянули до 2026 года

Ее финансирование увеличено с начальных 600 миллионов рублей до 1,5 миллиарда.

Сегодня заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров рассказал комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета о переносе сроков реализации программы «Мой двор» с 2024 года на 2026-й и, соответственно, увеличение ее финансирования до 1,5 млрд рублей против начальных 600 миллионов.

По словам Алексея Тихомирова, 655 млн рублей на программу добавит правительство области, остальные средства — из городского бюджета. К окончанию срока действия пролонгированной программы доля удовлетворенных благоустройством Липецка горожан должна вырасти до 82%.



Сейчас в реестре дворовых территорий городской администрации — 1655 нуждающихся в обновлении дворов. Чтобы попасть в программу, жителям города нужно проголосовать за это рублем (программа предусматривает 1% софинансирования горожанами бюджетных расходов), а также внести свои предложения в проект благоустройства, который не должен выбиться за 5 млн рублей расходов. Мэрия планирует ежегодно увеличивать долю благоустроенных дворов на 2%.



Также администрация Липецка предложила включить в план мероприятий по выполнению наказов избирателей этого года более 40 объектов. В перечень работ войдут комплексное благоустройство дворовых территорий, отсыпка и ремонт дорог частного сектора, освещение, ремонт дорог общего пользования и тротуаров.