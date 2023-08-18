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сегодня, 09:54

В Иркутской области горит крупный гипермаркет

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Пожар на площади 800 кв. м произошел в гипермаркете в городе Усть-Илимске Иркутской области. Пострадавших нет, идет ликвидация возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На место ЧП прибыли семь пожарных расчетов, к тушению огня приступили 18 человек. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались семь человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.
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