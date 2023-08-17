Предприятиям предписано вакцинировать от гриппа менее 75% работников

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Коротков выпустил предписание «О проведении мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 на территории Липецкой области в эпидемиологический сезон 2023–2024 годов».



Документом руководителям организаций области предписано провести до 1 декабря вакцинацию от гриппа не менее 75% сотрудников. Тех работников, что не входят в группы риска, предприятия должны вакцинировать за свой чет. Кроме того, руководителям организаций предписывается во время осложнения эпидемиологической ситуации обеспечить термометрию сотрудников, а тех из них, кто работает с населением обеспечить масками, перчатками и антисептиками.



Такое предписание связано с подъем заболеваемости гриппом в прошлом холодном сезоне. С ноября 2022 года по май 2023 года в Липецкой области выявлено 748 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что более чем в пять раз больше чем в сезоне 2021-2022 годов (139 подтвержденных случаев). Три человека от гриппа умерли — все они были непривитыми.