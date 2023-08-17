Общество

23 минуты назад

Предприятиям предписано вакцинировать от гриппа менее 75% работников

4 159
#вакцинация #грипп
1
Предприятиям предписано вакцинировать от гриппа менее 75% работников

 

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Коротков выпустил предписание «О проведении мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 на территории Липецкой области в эпидемиологический сезон 2023–2024 годов».

Документом руководителям организаций области предписано провести до 1 декабря вакцинацию от гриппа не менее 75% сотрудников. Тех работников, что не входят в группы риска, предприятия должны вакцинировать за свой чет. Кроме того, руководителям организаций предписывается во время осложнения эпидемиологической ситуации обеспечить термометрию сотрудников, а тех из них, кто работает с населением обеспечить масками, перчатками и антисептиками.

Такое предписание связано с подъем заболеваемости гриппом в прошлом холодном сезоне. С ноября 2022 года по май 2023 года в Липецкой области выявлено 748 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что более чем в пять раз больше чем в сезоне 2021-2022 годов (139 подтвержденных случаев). Три человека от гриппа умерли — все они были непривитыми.
4 159
#вакцинация #грипп
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

NN

3 минуты назад
Началось в колхозе утро....
ответить

Гулливер

8 минут назад
Так менее или не менее...
ответить

Фокс

12 минут назад
Предприятиям предписано вакцинировать от гриппа менее 75% работников. Вот одному директору ширнуть и хватит
ответить

Хватит врать

16 минут назад
Где это мы должны? Вакцинация дело добровольное!!!!
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
134
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

Имя писателя Баюканского предложили присвоить одной из липецких улиц
#Анатолий Баюканский
1
Имя писателя Баюканского предложили присвоить одной из липецких улиц

13 минут назад

Общество
Мэрии не хватает средств на освещение города
#освещение
10
Мэрии не хватает средств на освещение города

сегодня, 14:07

Общество
Пилотировавший Су-34 с президентом летчик возглавил аэропорт «Липецк»
#аэропорт
8
Пилотировавший Су-34 с президентом летчик возглавил аэропорт «Липецк»

сегодня, 13:51

Общество
Работы по строительству подходов по программе «Путь к школе» могут затянуться до морозов
#«Путь к школе»
9
Работы по строительству подходов по программе «Путь к школе» могут затянуться до морозов

сегодня, 11:23

Общество
Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку
#транспорт
52
Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку

сегодня, 10:48

Общество
Программа «Мой двор»: заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам
#благоустройство
6
Программа «Мой двор»: заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам

сегодня, 09:28

Общество