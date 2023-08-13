Статистика: самые востребованные квартиры на рынке жилья в области – одно- и двухкомнатные

13 августа отмечается День строителя. Липецкстат представляет некоторые цифры о строительной отрасли Липецкой области.





В регионе профессиональный праздник отмечают более чем 18 тысяч человек, которые работают в почти 2,61 тысячи организаций, которые занимаются строительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. Доля строительной отрасли в валовом региональном продукте составляет почти 6%. Объем выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ достиг 93,5 миллиарда рублей за 2022 год и 39,2 миллиарда рублей за первое полугодие текущего года. Среднемесячная зарплата строителей составляла 35,6 тысячи рублей.



В прошлом году в Липецкой области построено 755,4 тысячи квадратных метров жилья. В первом полугодии текущего года введено 368,1 тысячи квадратных метров жилых домов, что на 7 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. На каждого жителя области в среднем построено по 0,7 квадратного метра жилья. По объему введенного жилья на тысячу человек населения Липецкая область находится на шестом месте среди регионов ЦФО.

Из общего количества сданных в 2022 году жилых домов (3240) 62% составляют кирпичные. Наиболее востребованы на рынке жилья, предлагаемого организациями-застройщиками, однокомнатные и двухкомнатные квартиры (85%). Интенсивно застраиваются город Липецк, Грязинский, Добровский и Липецкий районы – на них приходится свыше 74% всего сданного жилья. Каждый второй метр жилья построен в сельской местности. Также более 72% введенного жилья – дома, построенные индивидуальными застройщиками.



На 1 января 2023 года жилищный фонд области насчитывал 39,8 миллиона квадратных метров, из него 46,2% площади приходится на многоквартирные жилые дома. Около 70% жилья составляют кирпичные и каменные дома, 17% – панельные и блочные, деревянные – 6%. Из 642 тысяч квартир и частных домов 24% – однокомнатных, 35% – двухкомнатных, 30% – трехкомнатных, четырехкомнатных и более – 11%.



Помимо жилья в регионе ежегодно строятся новые объекты социальнокультурной инфраструктуры. Строители региона в 2022 году сдали в эксплуатацию три школы на 1550 мест: новую школу в Грязях и реконструировали школьные здания в Лебедяни и Елецком районе, два детских сада в Елецком и Добровском районах, две детские поликлиники в Липецке и Чаплыгине, клуб в Задонском районе. Введены два плавательных бассейна в Грязях и Липецке, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортзалы в Липецке.



