Липецкого предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 9,7 миллиона рублей

Потерпевшими по уголовному делу признаны 22 индивидуальных предпринимателя и юридических лица из Саратовской, Волгоградской, Орловской, Тверской областей, Башкортостана и Татарстана и других регионов страны.

53-летнего липчанина обвиняют в хищении более 9,7 миллиона рублей.

«По версии следствия, с 2017 по 2019 годы индивидуальный предприниматель заключил более двух десятков договоров купли-продажи на поставку сельскохозяйственной техники, обязательства по которым не выполнил. Обвиняемый действовал от имени организаций, созданных им для противоправных действий. Заказчики находили в интернете объявление о деятельности фирмы. На сайте организации они находили предложения о продаже и изготовлении машин, сельскохозяйственного оборудования и иных агрегатов для обработки почвы. Условия сделки обсуждались по телефону. Дистанционно составлялись договоры купли-продажи, которые вместе со счетами на оплату отправлялись на электронную почту клиентам. После того, как потерпевшие перечисляли деньги за товар, менеджер фирмы переставал выходить на связь. Потерпевшими по уголовному делу признаны 22 индивидуальных предпринимателя и юридических лица из Саратовской, Волгоградской, Орловской, Тверской областей, Башкортостана и Татарстана и других регионов страны», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Потерпевшим причинен ущерб, общая сумма которого превысила 9,7 миллионов рублей.Липчанину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 и 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, а также сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).Объем уголовного дела составил 22 тома.