В Добринке 45-летняя женщина взяла в кредит 970 000 рублей и перевела деньги мошенникам

А 75-летняя липчанка лишилась 490 000 рублей.

В Липецкой области две женщины стали жертвами мошенников, испугавшись, что с их счетами посторонние лица пытаются провести несанкционированные финансовые операции. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 45-летняя жительница Добринки взяла в кредит 970 000 рублей и перевела деньги на указанный мошенниками «резервный счет». 75-летняя липчанка таким же образом лишилась 490 000 рублей.



Продолжают обманывать липчан и через соцсети и мессенджеры. Так 57-летняя липчанка получила сообщение в мессенджере от начальницы с просьбой дать в долг 65 000 рублей. Зная, что руководитель отдыхает на курорте и у нее могли возникнуть финансовые трудности, женщина перевела деньги на указанные реквизиты. Спустя некоторое время начальница вышла на связь с коллегами и сообщила, что ее аккаунт взломан.



35-летний липчанин нарвался на мошенников, покупая диван на сайте бесплатных объявлений. Мужчина перевел на указанный продавцом счет 15 475 рублей с учетом оплаты доставки. Но дивана мужчина так и не увидел. В службе доставки мужчине сообщили, что услуга на имя потерпевшего не оформлялась, а продавец перестал выходить на связь. По такой же схеме мошенники обманули 40-летнего липчанина, который перевел за металлические уголки, проволоку, арматуру и сетку 150 000 рублей.