Происшествия

34 минуты назад

В Добринке 45-летняя женщина взяла в кредит 970 000 рублей и перевела деньги мошенникам

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#мошенничество
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В Добринке 45-летняя женщина взяла в кредит 970 000 рублей и перевела деньги мошенникам

А 75-летняя липчанка лишилась 490 000 рублей.

В Липецкой области две женщины стали жертвами мошенников, испугавшись, что с их счетами посторонние лица пытаются провести несанкционированные финансовые операции. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 45-летняя жительница Добринки взяла в кредит 970 000 рублей и перевела деньги на указанный мошенниками «резервный счет». 75-летняя липчанка таким же образом лишилась 490 000 рублей.

Продолжают обманывать липчан и через соцсети и мессенджеры. Так 57-летняя липчанка получила сообщение в мессенджере от начальницы с просьбой дать в долг 65 000 рублей. Зная, что руководитель отдыхает на курорте и у нее могли возникнуть финансовые трудности, женщина перевела деньги на указанные реквизиты. Спустя некоторое время начальница вышла на связь с коллегами и сообщила, что ее аккаунт взломан.

35-летний липчанин нарвался на мошенников, покупая диван на сайте бесплатных объявлений. Мужчина перевел на указанный продавцом счет 15 475 рублей с учетом оплаты доставки. Но дивана мужчина так и не увидел. В службе доставки мужчине сообщили, что услуга на имя потерпевшего не оформлялась, а продавец перестал выходить на связь. По такой же схеме мошенники обманули 40-летнего липчанина, который перевел за металлические уголки, проволоку, арматуру и сетку 150 000 рублей.
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#мошенничество
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Комментарии (2)

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Вася.

6 минут назад
Я понимаю если 80-90лет, а ей 45 у неё что куриные мозги.
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Мозг

24 минуты назад
Люди, я тут!!! Пользуйтесь, не стесняйтесь!!
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