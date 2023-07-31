Общество
22 минуты назад
На улице Советской не работает светофор
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Причиной неполадки стали субботние дожди.
На улице Советской, рядом с площадью Победы, не работает светофор. Водители и пешеходы самостоятельно регулируют движение.
По данным мэрии, неполадки в светофоре возникли после субботнего дождя в связи с отключением электроэнергии.
«В субботу работоспособность светофора была восстановлена, но уже в воскресенье он опять отключился. Работа светофора восстанавливается в срочном порядке», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
По данным мэрии, неполадки в светофоре возникли после субботнего дождя в связи с отключением электроэнергии.
«В субботу работоспособность светофора была восстановлена, но уже в воскресенье он опять отключился. Работа светофора восстанавливается в срочном порядке», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
97