На улице Советской не работает светофор

Причиной неполадки стали субботние дожди.

На улице Советской, рядом с площадью Победы, не работает светофор. Водители и пешеходы самостоятельно регулируют движение.



По данным мэрии, неполадки в светофоре возникли после субботнего дождя в связи с отключением электроэнергии.



«В субботу работоспособность светофора была восстановлена, но уже в воскресенье он опять отключился. Работа светофора восстанавливается в срочном порядке», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.