Шесть пенсионерок передали курьеру мошенников больше миллиона рублей

По последнему адресу у квартиры 90-летней пенсионерки, у которой курьер должен был забрать 700 тысяч рублей, его встретил сын женщины.

В Липецкой области задержан очередной курьер телефонных мошенников, причастный к обману шести пенсионерок по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».



В середине июля течение двух дней в Липецке в полицию с заявлениями обратились три пенсионерки. Им звонили неизвестные и сообщали, что их близкие родственники стали виновниками ДТП. Чтобы близкие люди смогли избежать уголовной ответственности, пенсионерки передали в руки курьера 710 тысяч рублей.



А в Данковском районе жертвами мошенников стали еще три пенсионерки, две из которых лишились 335 тысяч рублей. Но по третьему адресу у квартиры 90-летней пенсионерки, у которой он должен был забрать 700 тысяч рублей, курьера встретил сын женщины: мужчина попытался задержать подозреваемого, но ему удалось вырваться и скрыться.



В результате 24-летнего липчанина задержали сотрудники уголовного розыска.



«Задержанный рассказал, что объявление о заработке о нашел в одном из мессенджеров. Указания и контактную информацию о потерпевших он получал от «работодателя» в сообщениях. К адресам проживания пенсионеров подозреваемый добирался на такси, стоимость которого оплачивал «куратор». Общая сумма похищенных денежных средств превысила 1 миллион рублей, из которых 42 тысячи рублей он оставил себе, а остальные деньги перевел на указанные «работодателем» банковские счета», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Действия липчанина квалифицированы по статье 159 УК РФ «Мошенничество».