Общество

сегодня, 10:54

Во время субботнего ливня улицу Калинина снова затопило, вода стоит в домах и сейчас

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#подтопление #дожди

Вода вымыла на улицу содержимое выгребных ям.

Читатели GOROD48 прислали в редакцию видео и фото очередного затопления улицы Калинина.  Во время дождя 29 июля вода снова залила огороды и даже врывалась в дома.

По словам жителей улицы Калинина, во время подтопления коммунальщиков они не видели. А сегодня вся улица в содержимом выгребных ям. Из некоторых домов вода до сих по не ушла.

По злой иронии судьбы, вчера в  видеоприложении к рубрике «А знаете ли вы…» «Тот самый Липецк», мы рассказали о об улице Переслановке, которой в двадцатых годах прошлого века присвоили имя всесоюзного старосты Михаила Калинина. Улицу заливало водой и прошлом веке, а ее жителям приходилось пользоваться лодками и плотами. 

Ни при царях, ни при советской власти проблему подтопления улицы не решили. Не нашлось желающих инвестировать в развитие улицы и сейчас - предложенный городской властью проект комплексного развития территории района бывшего Радиаторного завода застройщиков не заинтересовал. Слишком дорогими оказались мероприятия по водопонижению.


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#подтопление #дожди

Комментарии (12)

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Ржунимагу

8 минут назад
Капитан Пук, на Елецком не затапливает и он благоустроен.
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Автохам

10 минут назад
Автохам Галина, где там? Женщина, почему вы всегда загадками говорите?
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Вася

19 минут назад
Поручить сделать проект водопонижения студентам политеха, заинтересовав их материально и они сделают его недорогим и в кратчайшие сроки. И не нужны тут дорогостоящие московские эксперты.
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Рацпредложение

24 минуты назад
Надо повышать уровень земли, а не понижать уровень воды.
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Капитан Пук

25 минут назад
Автохам, надо было на Елецком покупать?
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Автохам Галина

43 минуты назад
Автохам, а зачем ты там при Советской власти купил квартиру , а теперь ноешь что тебя затапливает ?
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да уж

46 минут назад
Автохам, Ты как всегда невпопад .
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Ванька Грозный

сегодня, 11:11
Красотища-то какая , лепота !!
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Гость

сегодня, 11:11
Да ну, сегодня ответственные лица себя поблагодарили за проделанную работу и сообщили, что все окей но!
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Автохам

сегодня, 11:06
Надо было думать где квартиры покупать.
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