Общество
сегодня, 10:54
Во время субботнего ливня улицу Калинина снова затопило, вода стоит в домах и сейчас
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Вода вымыла на улицу содержимое выгребных ям.
Читатели GOROD48 прислали в редакцию видео и фото очередного затопления улицы Калинина. Во время дождя 29 июля вода снова залила огороды и даже врывалась в дома.
По словам жителей улицы Калинина, во время подтопления коммунальщиков они не видели. А сегодня вся улица в содержимом выгребных ям. Из некоторых домов вода до сих по не ушла.
По злой иронии судьбы, вчера в видеоприложении к рубрике «А знаете ли вы…» «Тот самый Липецк», мы рассказали о об улице Переслановке, которой в двадцатых годах прошлого века присвоили имя всесоюзного старосты Михаила Калинина. Улицу заливало водой и прошлом веке, а ее жителям приходилось пользоваться лодками и плотами.
Ни при царях, ни при советской власти проблему подтопления улицы не решили. Не нашлось желающих инвестировать в развитие улицы и сейчас - предложенный городской властью проект комплексного развития территории района бывшего Радиаторного завода застройщиков не заинтересовал. Слишком дорогими оказались мероприятия по водопонижению.
По словам жителей улицы Калинина, во время подтопления коммунальщиков они не видели. А сегодня вся улица в содержимом выгребных ям. Из некоторых домов вода до сих по не ушла.
По злой иронии судьбы, вчера в видеоприложении к рубрике «А знаете ли вы…» «Тот самый Липецк», мы рассказали о об улице Переслановке, которой в двадцатых годах прошлого века присвоили имя всесоюзного старосты Михаила Калинина. Улицу заливало водой и прошлом веке, а ее жителям приходилось пользоваться лодками и плотами.
Ни при царях, ни при советской власти проблему подтопления улицы не решили. Не нашлось желающих инвестировать в развитие улицы и сейчас - предложенный городской властью проект комплексного развития территории района бывшего Радиаторного завода застройщиков не заинтересовал. Слишком дорогими оказались мероприятия по водопонижению.
12 941
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