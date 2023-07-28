Ельчанина оштрафовали за выложенную «ВКонтакте» аудиозапись

Аудиозапись оказалась экстремистского содержания.

В Елецком районе в ходе мониторинга сети Интернет полиция совместно прокуратурой выявила факт размещения в социальной сети «ВКонтакте» аудиоматериала, признанного судом экстремистским.



«28-летний житель Елецкого района добавил запрещенную аудиозапись на свою страницу и сделал её доступной для прослушивания и скачивания. В результате суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Ельчанина оштрафовали.