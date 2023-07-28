Общество

26 минут назад

Ельчанина оштрафовали за выложенную «ВКонтакте» аудиозапись

103
#экстремизм
Ельчанина оштрафовали за выложенную «ВКонтакте» аудиозапись

Аудиозапись оказалась экстремистского содержания.

В Елецком районе в ходе мониторинга сети Интернет полиция совместно прокуратурой выявила факт размещения в социальной сети «ВКонтакте» аудиоматериала, признанного судом экстремистским.

«28-летний житель Елецкого района добавил запрещенную аудиозапись на свою страницу и сделал её доступной для прослушивания и скачивания. В результате суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ельчанина оштрафовали.
103
#экстремизм

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