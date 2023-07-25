Избирком потребовал запретить самодеятельный эфир кандидата Емельянова

Рабочая группа по информационным спорам избирательной комиссии Липецкой области выявила признаки предвыборной агитации в прямом эфире кандидата в депутаты Госдумы от ЛДПР Анатолия Емельянова. Эфир проводился в социальной сети, а его запись размещена в Telegram.



«Установлено, что аудиовизуальный материал должен быть запрещен к распространению, поскольку он не был заранее представлен в избирательную комиссию области с необходимым перечнем сведений, как того требует закон», — рассказали в облизбиркоме. — «Прямой эфир в соцсетях не надо путать с дебатами в прямом эфире в СМИ, которые регулируются другими статьями законодательства».



Рабочая группа обратилась в полицию, требуя пресечь противоправную деятельность и привлечь виновных к административной ответственности.



При этом в избиркоме уточнили, что отреагировали на факт нарушения предвыборного законодательства, а не на действия конкретного кандидата. Тем не менее кандидат Емельянов бурно отреагировал на заявление избирательной комиссии:



«По логике избирательной комиссии, до проведения прямого эфира я им должен был его предоставить. Но на то он и прямой эфир, несрежисированный, живой, откровенный <…> Считаю, действия избирательной комиссии Липецкой области препятствуют моей депутатской деятельности, обязанностям координатора регионального отделения <…> Оставляю за собой право обратиться в прокуратуру и УМВД области в отношении избирательной комиссии, препятствующей моей профессиональной деятельности».



С начала кампании по довыборам депутата Госдумы по 114-му избирательному округу облизбирком обращается в полицию уже во второй раз. В первом случае члены рабочей группы по информационным спорам просили найти виновных и пресечь противоправную деятельность в связи с опросом Telegram-канала о лучшем дизайне визуального материала о кандидате от ЛДПР.



Если полиция найдет нарушителя, ему грозит административный штраф от пяти до 20 тысяч рублей.