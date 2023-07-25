Политика

55 минут назад

Избирком потребовал запретить самодеятельный эфир кандидата Емельянова

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#выборы
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Избирком потребовал запретить самодеятельный эфир кандидата Емельянова
Рабочая группа по информационным спорам избирательной комиссии Липецкой области выявила признаки предвыборной агитации в прямом эфире кандидата в депутаты Госдумы от ЛДПР Анатолия Емельянова. Эфир проводился в социальной сети, а его запись размещена в Telegram.

«Установлено, что аудиовизуальный материал должен быть запрещен к распространению, поскольку он не был заранее представлен в избирательную комиссию области с необходимым перечнем сведений, как того требует закон», — рассказали в облизбиркоме. — «Прямой эфир в соцсетях не надо путать с дебатами в прямом эфире в СМИ, которые регулируются другими статьями законодательства».

Рабочая группа обратилась в полицию, требуя пресечь противоправную деятельность и привлечь виновных к административной ответственности.

При этом в избиркоме уточнили, что отреагировали на факт нарушения предвыборного законодательства, а не на действия конкретного кандидата. Тем не менее кандидат Емельянов бурно отреагировал на заявление избирательной комиссии:

«По логике избирательной комиссии, до проведения прямого эфира я им должен был его предоставить. Но на то он и прямой эфир, несрежисированный, живой, откровенный <…> Считаю, действия избирательной комиссии Липецкой области препятствуют моей депутатской деятельности, обязанностям координатора регионального отделения <…> Оставляю за собой право обратиться в прокуратуру и УМВД области в отношении избирательной комиссии, препятствующей моей профессиональной деятельности».

С начала кампании по довыборам депутата Госдумы по 114-му избирательному округу облизбирком обращается в полицию уже во второй раз. В первом случае члены рабочей группы по информационным спорам просили найти виновных и пресечь противоправную деятельность в связи с опросом Telegram-канала о лучшем дизайне визуального материала о кандидате от ЛДПР.

Если полиция найдет нарушителя, ему грозит административный штраф от пяти до 20 тысяч рублей.
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#выборы
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Комментарии (3)

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Весельчак У

23 минуты назад
Чудить-это фишка ЛДПР.
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И смех, и грех

31 минуту назад
Липчанин, никаких партий по сути и нет, всё это лишь дурилки картонные :)
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Липчанин

45 минут назад
Все можно только одной партии
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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