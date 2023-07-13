Общество

52 минуты назад

В районе Сырского Рудника – большое отключение холодной воды

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#отключения
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В районе Сырского Рудника – большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды 14 июля в районе Сырского рудника станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды в районе Сырского Рудника останутся дома №№ 3, 4 (школа), 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 1, 1/1(МЧС), 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а (д/с № 110), 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в (с/ш № 6), 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 1, 2, 3, 3а (больница), 3а к.1 (поликлиника), 4, 5, 6 по улице Монтажников, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7 по улице Геологической, №№ 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12 (д/с № 127), 14, 16, 18, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а (поликлиника), 23а, 44, 45, 47, 49 по улице Юношеской, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21(с/ш № 23), 22, 23, 24, 26 по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Ново-Весовой, а также в частном секторе улиц Паровозной, Поселковой, Ударников, Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Городовикова, Медицинской, Минской, Шахматной, Автодорожной, Маргелова, Взлетной, Романовской, Коттеджной, Юношеской, Ново-Весовой, Базарной, Почтовой, Исполкомовской, Технической, Прудной, переулков Клеверного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Туманного, Сырского, в котельной «Липецкие узоры», ЦТП «Детская», ЦТП «Юношеская». 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Монтажников, 3а, улица Детская, 2в, а также по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

14 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 – 61 по улице 1-й Воронежской, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, №№ 18а, 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, №№ 1 - 16, 25 по улице 2-й Воронежской, № 27 по улице Донской, № 7 по улице Лазо, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского, № 15б по улице Балмочных, №№ 5, 10 по улице Качалова, №№ 8, 8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, № 57 по улице Тельмана, № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской, также обесточат улицы Гвардейскую, Песчаную, Чехова, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное». 

2 148
#отключения
2

Комментарии (2)

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Тетя Ася

33 минуты назад
Да вечно блин На руднике. То свет отключат то воду
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Садовод

44 минуты назад
Ну и глупые же вы люди, вам делают экономию платежей платежей, а вы не довольны. Для вас же стараются! Плевать на размороженные холодильники, работу на дистанционке и некупанных младенцев
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