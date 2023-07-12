Липецкий суд отправил гражданку Украины на 7,5 года в колонию за 32,9 килограмма наркотиков

Женщину осудили за производство наркотиков и хранение прекурсоров наркотических средств.

Липецкий районный суд вынес приговор ранее не судимой 40-летней гражданке Украины, уроженке Харьковской области по части 5 статьи 228.1 УК РФ и части 2 статьи 228.3 УК РФ — за незаконное производство наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в особо крупном размере, а также незаконное приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных средств в особо крупном размере.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 июня 2021 года неизвестные сообщники — организаторы и руководители преступной группы предложили женщине и мужчине из Украины заниматься незаконным производством и сбытом наркотиков на территории России, том числе в Липецкой области, и те согласились.



С сентября по ноябрь 2021 года женщина и мужчина подыскали в деревне Никольское Добровского района дом и два гаража: в районе улицы Студёновской в Липецке и на улице Школьной в Лебедяни для организации нарколабораторий.



В гараже и двух строительных вагончиках в Никольском хранилась смесь с мефедроном в составе, колбы, мешалки, воронки, фильтровальная бумага, стеклянные трубки, холодильник.



Всего в период с 1 по 8 апреля 2022 года в строительных вагончиках в деревне Никольское в Добровском районе было произведено 32 921,41 грамма смеси мефедроном в составе. Часть этой смеси (6 648,3 грамма) поместили в закладке под стволом обгоревшего дерева в селе Порой Добровского района. Оставшуюся хранили в бытовках в Никольском.



Но с 19 на 20 апреля 2022 года во время проведения обыска в доме и надворных постройках в Никольском обнаружили остаток произведённой смеси с мефедроном — 26 273,11 грамма.



Ещё 6 950 граммов жидкости с прекурсорами наркотических веществ нашли в гараже районе улице Студёновской в Липецке. Там же обнаружили инвентарь для нарколаборатории.



Учитывая заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, признание вины, наличие маленького ребёнка, состояние здоровья подсудимой и её матери, тяжёлые жизненные обстоятельства — проживания семьи подсудимой на территории СВО, суд приговорил женщину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

