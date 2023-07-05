В РФ увеличат до 10 тысяч рублей штраф за недопуск газовщиков в квартиру

Штрафы для граждан, которые сейчас составляют от 1 до 2 тысяч рублей, предлагается увеличить до 5-10 тысяч.





Уточняется, что документ направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), - рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.



Документ усиливает ответственность за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования, проведения работ по содержанию дымовых и вентиляционных каналов, пояснил он.



В настоящее время штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Их предлагается увеличить до 5–10 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей, - следует из законопроекта.



За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будут наказывать: для граждан штраф составит до 10 тысяч рублей.



Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом, - полагают авторы документа.



Недопуск газовщиков в квартиру — одна из проблем обеспечения безопасности газа в быту, - отмечают эксперты.



Необходимо увеличивать штрафы и за незаконную перепланировку в квартирах, в результате которой нарушается система вентиляции. Для таких граждан штрафы — действенная мера, - полагают специалисты.



Сегодня газовщики действительно не всегда могут попасть в квартиры для осмотра оборудования, - отмечают эксперты. По их мнению, увеличение штрафов за недопуск может простимулировать жителей своевременно проводить обслуживание.



Правительство РФ одобрило законопроект, в пять раз повышающий штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. В ближайшее время его планируется внести в Госдуму, - пишут "Известия" Уточняется, что документ направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), - рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.Документ усиливает ответственность за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования, проведения работ по содержанию дымовых и вентиляционных каналов, пояснил он.В настоящее время штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Их предлагается увеличить до 5–10 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей, - следует из законопроекта.За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будут наказывать: для граждан штраф составит до 10 тысяч рублей.Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом, - полагают авторы документа.Недопуск газовщиков в квартиру — одна из проблем обеспечения безопасности газа в быту, - отмечают эксперты.Необходимо увеличивать штрафы и за незаконную перепланировку в квартирах, в результате которой нарушается система вентиляции. Для таких граждан штрафы — действенная мера, - полагают специалисты.Сегодня газовщики действительно не всегда могут попасть в квартиры для осмотра оборудования, - отмечают эксперты. По их мнению, увеличение штрафов за недопуск может простимулировать жителей своевременно проводить обслуживание.