У спящего мужчины украли телефон и деньги со счёта

Уголовное дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого за грабёж, наркотики и угон мужчины, который на этот раз обвиняется в краже телефона и денег со счёта.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, днём 15 марта этого года обвиняемый обокрал спящего в комнате в общежитии в переулке Рудный мужчину, присвоив его телефон «Хонор 9Ц» за 6300 рублей и банковскую карту. А сразу после этого мужчина пошёл тратить деньги с чужой карты, оплатив пять покупок в «Пятёрочке» на суммы от 52 до 574 рублей. Всего он потратил 1233 рубля.



Но 16 марта хозяин телефона проспался и написал заявление о краже в полицию. Подозреваемого вскоре нашли.