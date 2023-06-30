Происшествия

35 минут назад

У спящего мужчины украли телефон и деньги со счёта

1 368
#кража
2
У спящего мужчины украли телефон и деньги со счёта

Уголовное дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого за грабёж, наркотики и угон мужчины, который на этот раз обвиняется в краже телефона и денег со счёта.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, днём 15 марта этого года обвиняемый обокрал спящего в комнате в общежитии в переулке Рудный мужчину, присвоив его телефон «Хонор 9Ц» за 6300 рублей и банковскую карту. А сразу после этого мужчина пошёл тратить деньги с чужой карты, оплатив пять покупок в «Пятёрочке» на суммы от 52 до 574 рублей. Всего он потратил 1233 рубля.

Но 16 марта хозяин телефона проспался и написал заявление о краже в полицию. Подозреваемого вскоре нашли.
1 368
#кража
2

Комментарии (1)

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Мужик с Липецка

6 минут назад
Вывод: нечего спать в переулках...
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
34
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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