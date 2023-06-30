Двое детей пострадали в столкновении «Фольксвагена» с автобусом

Авария произошла на трассе «Дон».

Утром 29 июня в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины и автобус «Мерседес». В аварии получили травмы четыре пассажира «Фольксвагена», в том числе дети 12-ти и 9-ти лет. Все четверо госпитализированы.



По данным УГИБДД, вчера в дорожных авариях пострадали еще два человека.



Днем в селе Волово получил травмы 18-летний водитель мопеда. Он столкнулся в «ВАЗ-2103 под управлением 57-летнего водителя.



Вечером на трассе «Дон» 39-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу.







