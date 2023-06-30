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Двое детей пострадали в столкновении «Фольксвагена» с автобусом

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#авария #ДТП
Двое детей пострадали в столкновении «Фольксвагена» с автобусом

Авария произошла на трассе «Дон».

Утром 29 июня в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины и автобус «Мерседес». В аварии получили травмы четыре пассажира «Фольксвагена», в том числе дети 12-ти и 9-ти лет. Все четверо госпитализированы.

По данным УГИБДД, вчера в дорожных авариях пострадали еще два человека.

Днем в селе Волово получил травмы 18-летний водитель мопеда. Он столкнулся в «ВАЗ-2103 под управлением 57-летнего водителя.

Вечером на трассе «Дон» 39-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу.



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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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