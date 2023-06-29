Спорт

сегодня, 21:18

Бицепсу липчанина позавидовали на Кубке мира

211
Бицепсу липчанина позавидовали на Кубке мира

Руслан Воронин опередил и молодых атлетов.

Липчанин Руслан Воронин стал призёром Кубка мира по пауэрлифтингу и его отдельным разновидностям в Санкт-Петербурге.

Соревнования проводились одновременно по версиям нескольких крупнейших международных федераций WRPF/WEPF/WAF/ WSF и в наши непростые времена умудрились собрать фантастическое число участников – 1 350 спортсменов из 32 стран.

Руслан соревновался в строгом подъеме штанги на бицепс в весовой категории до 110 кг.

Для многие атлетов из положения стоя является большим достижением поднять на бицепс штангу в половину собственного веса, но Воронин пошёл ещё дальше. В своём лучшем подходе он зафиксировал вес в 70 кг. На видео вы можете понаблюдать, как болели за своего товарища по Интернет-трансляции другие липецкие силачи.

Результат принёс Воронину сразу две «серебряные» медали – в его возрастной группе 40-49 лет, а также в открытом возрасте без ограничений, где, как правило, выступают спортсмены до 39 лет.

Более молодые не смогли угнаться за учеником Дениса Григорьева, от чемпиона мира он отстал буквально на пару килограммов. Но и «серебро» в такой ситуации – серьёзный успех.

211

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
31
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Первому новичку липецкого мини-футбола опыта Суперлиги не занимать
#Мини-футбол
Первому новичку липецкого мини-футбола опыта Суперлиги не занимать

сегодня, 20:40

Спорт
В «Металлург» приехали ещё два потенциальных новобранца
#Футбол #"Металлург" #трансфары
3
В «Металлург» приехали ещё два потенциальных новобранца

сегодня, 19:15

Спорт
В «Металлург» может перейти сын легендарного футболиста
#Футбол #"Металлург" #трансфары
22
В «Металлург» может перейти сын легендарного футболиста

вчера, 20:40

Спорт
Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе
#Женская борьба #Алина Рыбкина
Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе

вчера, 16:15

Спорт
Защитник «Металлурга» уехал поднимать с колен «Уфу»
#Футбол #трансферы #Антон Белов
5
Защитник «Металлурга» уехал поднимать с колен «Уфу»

вчера, 14:34

Спорт
«Металлург» пополнили высоченный защитник из Краснодара и «живчик» из Ижевска
#Футбол #"Металлург" #трансферы
2
«Металлург» пополнили высоченный защитник из Краснодара и «живчик» из Ижевска

26.06.2023 20:18

Спорт