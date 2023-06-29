Бицепсу липчанина позавидовали на Кубке мира

Руслан Воронин опередил и молодых атлетов.

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Липчанин Руслан Воронин стал призёром Кубка мира по пауэрлифтингу и его отдельным разновидностям в Санкт-Петербурге.

Соревнования проводились одновременно по версиям нескольких крупнейших международных федераций WRPF/WEPF/WAF/ WSF и в наши непростые времена умудрились собрать фантастическое число участников – 1 350 спортсменов из 32 стран.

Руслан соревновался в строгом подъеме штанги на бицепс в весовой категории до 110 кг.

Для многие атлетов из положения стоя является большим достижением поднять на бицепс штангу в половину собственного веса, но Воронин пошёл ещё дальше. В своём лучшем подходе он зафиксировал вес в 70 кг. На видео вы можете понаблюдать, как болели за своего товарища по Интернет-трансляции другие липецкие силачи.

Результат принёс Воронину сразу две «серебряные» медали – в его возрастной группе 40-49 лет, а также в открытом возрасте без ограничений, где, как правило, выступают спортсмены до 39 лет.

Более молодые не смогли угнаться за учеником Дениса Григорьева, от чемпиона мира он отстал буквально на пару килограммов. Но и «серебро» в такой ситуации – серьёзный успех.