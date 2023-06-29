Общество

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C грязинца требуют 20 000 рублей за фотографию букета

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#авторские права
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C грязинца требуют 20 000 рублей за фотографию букета

Свою фотографию он обнаружил на одном из сайтов по продаже цветов, композиций и подарков.

В Грязинский городской суд поступил иск к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, заявитель мониторил интернет и обнаружил на одном из сайтов по продаже цветов, композиций и подарков фотографию букета в качестве иллюстрации товаров.

На фотографии не было сведения об авторе. А истец как раз был этим самым автором.

Как говорится в иске, «фотографии были созданы в результате творчества истца, выразившемся в авторском выборе каждого конкретного приема».

Автор фотографии теперь просит взыскать с предпринимателя в свою пользу компенсацию за нарушение исключительного права в виде воспроизведения и доведения до всеобщего сведения произведений без разрешения правообладателя в размере 10 000 рублей, компенсацию за воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведения, в отношении которого была изменена без разрешения автора или иного правообладателя информация об авторском праве в размере 10 000 рублей, а также понесенные судебные расходы.
1 1070
#авторские права
2

Комментарии (1)

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Юг

11 минут назад
Пипец...скоро чихнуть нельзя будет, а то вдруг кто-то запатентовал права на чихание..
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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