C грязинца требуют 20 000 рублей за фотографию букета

Свою фотографию он обнаружил на одном из сайтов по продаже цветов, композиций и подарков.

В Грязинский городской суд поступил иск к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, заявитель мониторил интернет и обнаружил на одном из сайтов по продаже цветов, композиций и подарков фотографию букета в качестве иллюстрации товаров.



На фотографии не было сведения об авторе. А истец как раз был этим самым автором.



Как говорится в иске, «фотографии были созданы в результате творчества истца, выразившемся в авторском выборе каждого конкретного приема».



Автор фотографии теперь просит взыскать с предпринимателя в свою пользу компенсацию за нарушение исключительного права в виде воспроизведения и доведения до всеобщего сведения произведений без разрешения правообладателя в размере 10 000 рублей, компенсацию за воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведения, в отношении которого была изменена без разрешения автора или иного правообладателя информация об авторском праве в размере 10 000 рублей, а также понесенные судебные расходы.