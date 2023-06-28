Происшествия

сегодня, 17:12

Сбежавшего в Липецке с одеждой на полмиллиона рублей воронежца отправили на 2 года 3 месяца в колонию

423
#мошенничество
1
Сбежавшего в Липецке с одеждой на полмиллиона рублей воронежца отправили на 2 года 3 месяца в колонию

Мужчина забирал одежду у курьера для примерки и исчезал, не расплатившись.

В Липецке вынесли приговор 51-летнему воронежцу за два эпизода мошенничества.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, воронежец заранее снял квартиру на первом этаже по чужому паспорту и с использованием найденной сим-карты и чужих анкетных данных оформил в интернет-магазине доставку одежды на сумму более 170 тысяч рублей. С доставленной курьером одеждой он удалился в комнату, якобы для примерки вещей, и покинул квартиру через окно, не расплатившись.

Аналогичное преступление было совершено им в Липецке, однако стоимость похищенного составила уже 514 тысяч рублей. Но мужчину вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В результате суд признал мужчину виновным в двух эпизодах мошенничества и по частям 1 и 3 статьи 159 УК РФ приговорил к 2 годам 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
423
#мошенничество
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
27
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа
#падение с высоты
3
Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа

сегодня, 16:04

Происшествия
Загоревшаяся машина попала в аварию на улице Яна Берзина
#ДТП #МЧС #пожар
Загоревшаяся машина попала в аварию на улице Яна Берзина

сегодня, 16:02

Происшествия
Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец
#боеприпасы
5
Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец

сегодня, 15:33

Происшествия
Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей
#мошенничество
6
Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей

сегодня, 15:23

Происшествия
Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского
#полиция #конфликт #участковый
1
Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского

сегодня, 14:27

Происшествия
Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник
#дождь #отключение света
9
Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник

сегодня, 14:01

Общество