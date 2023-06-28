Происшествия
сегодня, 17:12
Сбежавшего в Липецке с одеждой на полмиллиона рублей воронежца отправили на 2 года 3 месяца в колонию
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Мужчина забирал одежду у курьера для примерки и исчезал, не расплатившись.
В Липецке вынесли приговор 51-летнему воронежцу за два эпизода мошенничества.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, воронежец заранее снял квартиру на первом этаже по чужому паспорту и с использованием найденной сим-карты и чужих анкетных данных оформил в интернет-магазине доставку одежды на сумму более 170 тысяч рублей. С доставленной курьером одеждой он удалился в комнату, якобы для примерки вещей, и покинул квартиру через окно, не расплатившись.
Аналогичное преступление было совершено им в Липецке, однако стоимость похищенного составила уже 514 тысяч рублей. Но мужчину вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В результате суд признал мужчину виновным в двух эпизодах мошенничества и по частям 1 и 3 статьи 159 УК РФ приговорил к 2 годам 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, воронежец заранее снял квартиру на первом этаже по чужому паспорту и с использованием найденной сим-карты и чужих анкетных данных оформил в интернет-магазине доставку одежды на сумму более 170 тысяч рублей. С доставленной курьером одеждой он удалился в комнату, якобы для примерки вещей, и покинул квартиру через окно, не расплатившись.
Аналогичное преступление было совершено им в Липецке, однако стоимость похищенного составила уже 514 тысяч рублей. Но мужчину вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В результате суд признал мужчину виновным в двух эпизодах мошенничества и по частям 1 и 3 статьи 159 УК РФ приговорил к 2 годам 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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