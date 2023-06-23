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Полицейские задержали треш-стримера за скандальное видео

27 1891
#стрим #треш
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Полицейские задержали треш-стримера за скандальное видео

37-летнему липчанину может грозить штраф от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области установлена личность 37-летнего липчанина, ставшего участником скандального видео. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Напомним, 21 июня липчане пожаловались в соцсетях на треш-стрим Андрея (Лимона). Мужчина появлялся в своих стримах в женском белье, называл себя бисексуалом и «главпетухом Липецка уже 10 лет», ходил с ножом по улицам, выкрикивал запрещённые законом лозунги, демонстрировал откровенные позы и обещал разобраться со всеми, кто его обидит, «по понятиям». Одно из видеосообщений было записано на Соборной площади прямо напротив здания областного правительства.

— В действиях 37-летнего липчанина формально усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений... с применением информационно-телекоммуникационных сетей». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение,  — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В полиции добавили, что стример назвал мотивом своих поступков корыстную заинтересованность. Судя по всему, он просто хотел набрать побольше подписчиков.

Сам Андрей Жданов с интернет-псевдонимом Андрей (Лимон) уже разместил в соцсетях видео, в котором приносит извинения липчанам «в связи со своим неадекватным поведением». В ролике он также заявил, что не поддерживает ЛГБТ-сообщество и не разделяет нацистских убеждений, а предыдущее видео было записано им в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

— С ножом я ходил для собственной безопасности, но теперь я убедился, что Липецк — это самый безопасный город и с ножом я ходить не буду, — добавил Андрей Жданов. 
27 1891
#стрим #треш
6

Комментарии (27)

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Коммунист (диванный)

9 минут назад
Либерал (хомячковый), в том-то и дело , что Валерию Ильиничну и в 1991 году и в последующих годах все видели , а 16 млн. членов КПСС испарились , как будто их и не было никогда ! ))))))
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???

11 минут назад
если он отказался от воровской короны и титула Главного Смотрящего над Петухами Липецка, то кто теперь займет его место авторитета ?
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Ответ

13 минут назад
Безмасочник, он содержится вместе со своими дружками. Ну, с теми кто сидят за пластиковые стаканчики, лайки и репосты. Так что в этом плане ему созданы комфортные условия. Не переживайте.
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Ну

16 минут назад
Можть он нарик?
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Либерал (местечковый)

26 минут назад
Коммунист(ватный), значок с портретом юного Ильича на груди в детстве носила Валерия Ильинична. Ух, как вспомню эту картину, аж дух захватывает!!!!
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Либерал (хомячковый)

28 минут назад
Коммунист (диванный), одна Валерия Ильинична стоила 16 млн. членов КПСС ! Ты её видел? Про неё ваш Ленин сказал "Какая глыба! Какой матёрый человечище!!!"
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Коммунист (поддиванный)

30 минут назад
Коммунист (диванный), на спине лежишь?;-)
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Судья Дредд

30 минут назад
Да ну какая там корыстная заинтересованность. Проститутки и воры тоже говорят "деньги нужны были", но на самом деле это просто люди такие. Так что в дурку его.
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Саня

31 минуту назад
Думаю, таким место в камере с матёрыми урками
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Коммунист(ватный)

31 минуту назад
Коммунист (диванный), на одну 16млн. членов?.. Какая страсть?!
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