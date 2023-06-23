Общество
сегодня, 10:01
Полицейские задержали треш-стримера за скандальное видео
37-летнему липчанину может грозить штраф от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области установлена личность 37-летнего липчанина, ставшего участником скандального видео. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
Напомним, 21 июня липчане пожаловались в соцсетях на треш-стрим Андрея (Лимона). Мужчина появлялся в своих стримах в женском белье, называл себя бисексуалом и «главпетухом Липецка уже 10 лет», ходил с ножом по улицам, выкрикивал запрещённые законом лозунги, демонстрировал откровенные позы и обещал разобраться со всеми, кто его обидит, «по понятиям». Одно из видеосообщений было записано на Соборной площади прямо напротив здания областного правительства.
— В действиях 37-летнего липчанина формально усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений... с применением информационно-телекоммуникационных сетей». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В полиции добавили, что стример назвал мотивом своих поступков корыстную заинтересованность. Судя по всему, он просто хотел набрать побольше подписчиков.
Сам Андрей Жданов с интернет-псевдонимом Андрей (Лимон) уже разместил в соцсетях видео, в котором приносит извинения липчанам «в связи со своим неадекватным поведением». В ролике он также заявил, что не поддерживает ЛГБТ-сообщество и не разделяет нацистских убеждений, а предыдущее видео было записано им в состоянии сильного алкогольного опьянения.
— С ножом я ходил для собственной безопасности, но теперь я убедился, что Липецк — это самый безопасный город и с ножом я ходить не буду, — добавил Андрей Жданов.
Напомним, 21 июня липчане пожаловались в соцсетях на треш-стрим Андрея (Лимона). Мужчина появлялся в своих стримах в женском белье, называл себя бисексуалом и «главпетухом Липецка уже 10 лет», ходил с ножом по улицам, выкрикивал запрещённые законом лозунги, демонстрировал откровенные позы и обещал разобраться со всеми, кто его обидит, «по понятиям». Одно из видеосообщений было записано на Соборной площади прямо напротив здания областного правительства.
— В действиях 37-летнего липчанина формально усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений... с применением информационно-телекоммуникационных сетей». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В полиции добавили, что стример назвал мотивом своих поступков корыстную заинтересованность. Судя по всему, он просто хотел набрать побольше подписчиков.
Сам Андрей Жданов с интернет-псевдонимом Андрей (Лимон) уже разместил в соцсетях видео, в котором приносит извинения липчанам «в связи со своим неадекватным поведением». В ролике он также заявил, что не поддерживает ЛГБТ-сообщество и не разделяет нацистских убеждений, а предыдущее видео было записано им в состоянии сильного алкогольного опьянения.
— С ножом я ходил для собственной безопасности, но теперь я убедился, что Липецк — это самый безопасный город и с ножом я ходить не буду, — добавил Андрей Жданов.
Комментарии (27)
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Коммунист (диванный)
???
Ответ
Ну
Либерал (местечковый)
Либерал (хомячковый)
Коммунист (поддиванный)
Судья Дредд
Саня
Коммунист(ватный)