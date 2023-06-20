Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: шахматы, изменение маршрутов автобусов и что липчан бесит в свадьбах

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: шахматы, изменение маршрутов автобусов и что липчан бесит в свадьбах

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Сухо и не жарко

В Липецке по-прежнему умеренная температура – 24-26 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Когда купаться?

Если вы в отпуске или у вас выходной, то желания сходить на пляж объяснимо. Однако спасатели предупреждают, что вода в реке Воронеж пока недостаточно тёплая. По данным сайта  ru-meteo в ближайшие 7 дней её температура будет колебаться от 17 до 19 градусов, что приемлемо лишь для непродолжительного погружения, да и то только здоровых и физически подготовленных людей.  

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Отключения воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Левобережной и центральной частей Липецка на улицах Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Спиртозаводской, 1, 1а, 4, 3, 5, 10, 12; Тельмана, 184; Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 3а, а также в частном секторе улиц Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.

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Отключения света

А с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом электросетей будут вынуждены коротать время в потёмках жители улиц Депутатской, со 2 по 6, с 16 по 38, а также №№ 8, 9, 40, 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16а; Кривенкова, 29, 31; Мистюкова, 10, 12, 14, 16; Свиридова, 1, 1а; Крымского переулка, 2, 4, 6, 8; Фруктового переулка, 1а.

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Полностью в это время обесточат 28 микрорайон, улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова.

Пробки

Ещё не было шести утра, а на пересечении улицы Московской и Товарного проезда образовалась пробка, помеченная на электронных картах красным цветом. С каждой минутой машин на улицах прибавляется и заторов будет всё больше. Единственный выход: перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичное приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Нет таких пробок, которые нельзя объехать!

Движение в Липецке меняется

В Липецке закрывают на ремонт улицу Фрунзе. В связи с этим с сегодняшнего дня и до 30 июня будет ограничено движение по улице на участке от пересечения с улицей Октябрьской и по перекрёстка с Неделина.

Как сообщили в мэрии, поменяется и схема движения городского транспорта. Так, автобусы 33, 33а, 325 будут осуществлять движение без заезда в район Петровского рынка, в прямом и обратном направлениях по схеме: «… Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».

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Автобусы №№ 9, 359 будут двигаться в направлении ул. 50 лет НЛМК по схеме: «… пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК», в обратном направлении: «… ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».

Автобусы № 28 в направлении НЛМК будут осуществлять движение без изменения а, в сторону ул. 50 лет НЛМК по схеме: «…Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».

Русская песня (12+)

Липецкая государственная филармония приглашает сегодня в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 18:00 начнётся концерт заслуженной артистки РФ певицы Татьяны Игнатьевой, чьё имя хорошо известно любителям музыки не только в Липецке. Она выступала с сольными концертами во многих городах Урала, Сибири, Северного Кавказа, в Воронеже, Тамбове, на центральных площадках Москвы. Концерты с ее участием неизменно собирают полный зал ценителей русской песни.

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В концерте принимают участие баянисты, заслуженные артисты РФ Виктор Карпий и Вячеслав Мельник, солист Липецкой филармонии Сергей Блинков, концертмейстер Сергей Терехов. В программе — романсы «Очаровательные глазки», «Не брани меня, родная!», «Мой костер в тумане светит», «О, позабудь былые увлеченья», «Калитка», «Очи чёрные», «Только раз» и другие, а также авторские произведения, в том числе песни Вячеслава Мельника.

«Завтра была война» (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:09 липецкая образцовая театральная студия «ТЭМ» выйдет к зрителю с одной из своих самых трогательных и сильных работ – со спектаклем «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева.

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Фото vk.com/theater_tem

Спектакль, ставший неоднократным призером липецких и всероссийских театральных фестивалей, не о войне – ведь она случится только «завтра». Это постановка о теплой и честной дружбе, о любви, о смелости, о ценности личности – о том, из чего состоит подлинная человечность.

Мастер-класс по детскому рисованию (6+)

В областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) сегодня в 16:00 пройдёт мастер-класс «Танцующие краски».

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Ребятам расскажут что такое эбру, как создавать шедевры с помощью нехитрых приспособлений, познакомит с классическими и нестандартными техниками рисования на поверхности воды. Участники мастер-класса специальными красками с добавлением загустителей создадут уникальную картину, перенесут ее на холст и заберут с собой. Даже те, кто не обладает художественным талантом, в технике эбру с легкостью нарисуют что-то неповторимо красивое.

Шахматы

В спортивной школе №4 (ул. Неделина, 20 – бывший Шахматный клуб) сегодня в 17:00 стартует первенство Липецка по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек. Оно будет проходить три дня с 20 по 22 июня и соберёт десятки участников. Скоро мы узнаем имена наиболее быстро думающих молодых жителей города.

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Что липчане любят и что ненавидят в свадьбах

А ещё лето – пора свадеб. Но кое что в этих похожих одно на другое мероприятиях липчанам уже вот где. По опросу «Авито», самыми нелюбимыми традициями на свадьбах в ЦФО стали разбивание бокалов (38%), зажжение семейного очага (26%) и выпускание голубей (23%). От этих «фишек» отказываются всё чаще и чаще.

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И всё-таки в наших свадьбах пока ещё много такого, что было популярно и десятилетия назад. Так, самая любимая свадебная традиция среди жителей ЦФО — бросание букета невесты: этот обычай соблюдали на своей свадьбе 59% опрошенных женатых пар. В топ-5 самых популярных свадебных обычаев также вошли: классические конкурсы с тамадой (49% опрошенных назвали эту традицию), откусывание каравая (49%) и выкуп невесты (43%).

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, на работе всю бурлит так же, как и в окружающем мире, где новости сыплются как из рога изобилия И за всем нужно успеть уследить! Липчанам в этом плане повезло: обо всех главных событиях они могут узнавать в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг – с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова. До новых встреч!




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#Сегодня в Липецке

Комментарии (10)

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Про шахматы.

9 минут назад
Кому место не достанется могут посетить нелегальные казино. Которое располагается под шахматном клубом. Но для этого надо знать номер телефона, чтоб туда попасть или быть клиентом. Камеры там пускают по всей контролю которое у них зарегистрировано. Оно расположено на торце, дверь без всяких вывесок, звонок и камера.
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valerafromsplus

25 минут назад
Доброе утро самокатчикам! ))
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Бейнер

25 минут назад
Провести Липецке чемпионат вселеной по шахматам как Васюках !
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)

26 минут назад
Наталья, если вы хотели пошутить, то у вас с этим большие проблемы)
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неоднозначник

29 минут назад
"завтра была война " не о любви и дружбе, а об арестах\ травле инакомыслящих\обысках и самоубийстве. в ссср была долгие годы под запретом,опубликована только в перестройку.
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Шашист Валера

40 минут назад
А по шашкам будет чемпионат?
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Созерцатель

42 минуты назад
У церкви стояла карета, там пышная свадьба была.
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Наталья

48 минут назад
Свадьбы надо отменить! Вместо свадьбы молодожёнов направлять на восстановление провалов на дорогах города
ответить

Коммунист

сегодня, 07:12
Я другой такой страны не знаю где так вольно смирно и кругом
ответить

Электорат

сегодня, 07:06
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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