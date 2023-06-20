Сегодня в Липецке: шахматы, изменение маршрутов автобусов и что липчан бесит в свадьбах

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Сухо и не жарко

В Липецке по-прежнему умеренная температура – 24-26 градусов, переменная облачность и без осадков.







Когда купаться?

Если вы в отпуске или у вас выходной, то желания сходить на пляж объяснимо. Однако спасатели предупреждают, что вода в реке Воронеж пока недостаточно тёплая. По данным сайта ru-meteo в ближайшие 7 дней её температура будет колебаться от 17 до 19 градусов, что приемлемо лишь для непродолжительного погружения, да и то только здоровых и физически подготовленных людей.







Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Левобережной и центральной частей Липецка на улицах Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Спиртозаводской, 1, 1а, 4, 3, 5, 10, 12; Тельмана, 184; Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 3а, а также в частном секторе улиц Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.







Отключения света

А с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом электросетей будут вынуждены коротать время в потёмках жители улиц Депутатской, со 2 по 6, с 16 по 38, а также №№ 8, 9, 40, 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16а; Кривенкова, 29, 31; Мистюкова, 10, 12, 14, 16; Свиридова, 1, 1а; Крымского переулка, 2, 4, 6, 8; Фруктового переулка, 1а.







Полностью в это время обесточат 28 микрорайон, улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова.

Пробки

Ещё не было шести утра, а на пересечении улицы Московской и Товарного проезда образовалась пробка, помеченная на электронных картах красным цветом. С каждой минутой машин на улицах прибавляется и заторов будет всё больше. Единственный выход: перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичное приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Нет таких пробок, которые нельзя объехать!

Движение в Липецке меняется

В Липецке закрывают на ремонт улицу Фрунзе. В связи с этим с сегодняшнего дня и до 30 июня будет ограничено движение по улице на участке от пересечения с улицей Октябрьской и по перекрёстка с Неделина.

Как сообщили в мэрии, поменяется и схема движения городского транспорта. Так, автобусы 33, 33а, 325 будут осуществлять движение без заезда в район Петровского рынка, в прямом и обратном направлениях по схеме: «… Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».







Автобусы №№ 9, 359 будут двигаться в направлении ул. 50 лет НЛМК по схеме: «… пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК», в обратном направлении: «… ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».

Автобусы № 28 в направлении НЛМК будут осуществлять движение без изменения а, в сторону ул. 50 лет НЛМК по схеме: «…Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».

Русская песня (12+)

Липецкая государственная филармония приглашает сегодня в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 18:00 начнётся концерт заслуженной артистки РФ певицы Татьяны Игнатьевой, чьё имя хорошо известно любителям музыки не только в Липецке. Она выступала с сольными концертами во многих городах Урала, Сибири, Северного Кавказа, в Воронеже, Тамбове, на центральных площадках Москвы. Концерты с ее участием неизменно собирают полный зал ценителей русской песни.



В концерте принимают участие баянисты, заслуженные артисты РФ Виктор Карпий и Вячеслав Мельник, солист Липецкой филармонии Сергей Блинков, концертмейстер Сергей Терехов. В программе — романсы «Очаровательные глазки», «Не брани меня, родная!», «Мой костер в тумане светит», «О, позабудь былые увлеченья», «Калитка», «Очи чёрные», «Только раз» и другие, а также авторские произведения, в том числе песни Вячеслава Мельника.

«Завтра была война» (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:09 липецкая образцовая театральная студия «ТЭМ» выйдет к зрителю с одной из своих самых трогательных и сильных работ – со спектаклем «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева.

Фото vk.com/theater_tem



Спектакль, ставший неоднократным призером липецких и всероссийских театральных фестивалей, не о войне – ведь она случится только «завтра». Это постановка о теплой и честной дружбе, о любви, о смелости, о ценности личности – о том, из чего состоит подлинная человечность.

Мастер-класс по детскому рисованию (6+)

В областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) сегодня в 16:00 пройдёт мастер-класс «Танцующие краски».







Ребятам расскажут что такое эбру, как создавать шедевры с помощью нехитрых приспособлений, познакомит с классическими и нестандартными техниками рисования на поверхности воды. Участники мастер-класса специальными красками с добавлением загустителей создадут уникальную картину, перенесут ее на холст и заберут с собой. Даже те, кто не обладает художественным талантом, в технике эбру с легкостью нарисуют что-то неповторимо красивое.

Шахматы

В спортивной школе №4 (ул. Неделина, 20 – бывший Шахматный клуб) сегодня в 17:00 стартует первенство Липецка по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек. Оно будет проходить три дня с 20 по 22 июня и соберёт десятки участников. Скоро мы узнаем имена наиболее быстро думающих молодых жителей города.







Что липчане любят и что ненавидят в свадьбах

А ещё лето – пора свадеб. Но кое что в этих похожих одно на другое мероприятиях липчанам уже вот где. По опросу «Авито», самыми нелюбимыми традициями на свадьбах в ЦФО стали разбивание бокалов (38%), зажжение семейного очага (26%) и выпускание голубей (23%). От этих «фишек» отказываются всё чаще и чаще.







И всё-таки в наших свадьбах пока ещё много такого, что было популярно и десятилетия назад. Так, самая любимая свадебная традиция среди жителей ЦФО — бросание букета невесты: этот обычай соблюдали на своей свадьбе 59% опрошенных женатых пар. В топ-5 самых популярных свадебных обычаев также вошли: классические конкурсы с тамадой (49% опрошенных назвали эту традицию), откусывание каравая (49%) и выкуп невесты (43%).

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, на работе всю бурлит так же, как и в окружающем мире, где новости сыплются как из рога изобилия И за всем нужно успеть уследить! Липчанам в этом плане повезло: обо всех главных событиях они могут узнавать в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг – с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова. До новых встреч!











