День России в Липецке: бесплатные мастер-классы, концерты и «Казаки России» – карта праздника

Рассказываем, куда сегодня можно сходить, чтобы весело достойно провести торжественный день.

За окном словно и не лето

В Липецке сегодня будет прохладно, температура поднимется не выше 14-16 градусов. Кроме того, в течение дня возможен небольшой дождь.







Отключения воды

Мы не знаем. Наденут ли сегодня слесари парадные спецовки, но жителям Подгорного и Сырского Рудника они преподнесут «подарки» в виде отключения воды. С 10:00 до 20:00 расстанутся с комфортом жители улиц Прудной, 2 и Юношеской, 39, 39а, 43а, 43/2, 43/3, ст. 43б, ст. 43г, ст. 43г/1, 43д, 43м, ст. 43п, а также двух улиц в Подгорном – Крайней, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 и Подгоренской, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.







Перекроют вентили также в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Прудной, Поселковой, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников и в Узорном переулке.

Экстренная помощь

Больницы и поликлиники Липецка сегодня будут работать в режиме праздничного дня. Это означает, что попасть на приём в поликлинику или вызвать врача на дом вы не сможете, оказывать будут только экстренную и неотложную помощь.

Например, круглосуточно в травмпунктах: БСПМ на улице Космонавтов, 28, в больнице №3 «Свободный сокол» на улице Ушинского, 10 и в больница №4 «Липецк-Мед» на улице Коммунистическая, 24. Если травму получит подросток 15-17 лет, то вести его нужно либо на Сокол, либо в больницу «Липецк-Медд». Для ребятишек до 14 лет включительно работает свой отдельный травмпункт в Областной детской больнице на улице Московсской, 6а.







Если у взрослых или маленьких пациентов вдруг заболели зубы, то врач дежурит в стоматологическом центре на улице Циолковского, 22. В случае необходимости помощи офтальмолога, обращаться в отделение Липецкого областного клинического центра на улице Ленина, 35.

Бесплатные мастер-классы

Большая праздничная программа ждёт сегодня липчан в Нижнем парке. Уже с 12:00 в течение двух часов в Домике Петра и на площадке возле него пройдут мероприятия, организованные Липецким историко-культурным музеев.

Желающие могут посетить мастер-класс по рисования «Мой дом родной» (6+), уроки по плетению фенечек «Браслетики дружбы» (6+, а также сыграть со своими друзьями или случайными партнёрами в настольные игры (0+). Всё это совершенно бесплатно.







Концертная программа в Нижнем парке

В 14:00 желающих ждёт квиз-прогулка по Нижнему парку (12+). Экскурсоводы расскажут немало интересного по истории нашей страны и Липецка, предложат участникам самим проявить эрудицию, а лучших отметят подарками.







В 18:00 на главной сцене артисты Липецкой государственной филармонии («Унион») представят концертную программу, посвященную Дню России (6+).

Кино на Городище

По соседству на липецком Городище продолжат показывать кино под открытым небом. В 20:00 на большом экране покажут фильм «Дорога на Берлин» (Россия, 2015, военная драма. Режиссёр Сергей Попов 12+).







В основе сюжета история лейтенанта Огаркова и рядового Джурабаева, сложные отношения выходцев из разных союзных республик во время войны. Это история о непростой дружбе людей, разных по характеру и жизненной позиции, но объединенных одной целью.

Праздник в парке Победы

В 17:00 желающих ждёт проект «Играй гармонь» (6+). В 18:00 на главной сцене начнётся праздничная программа студии народного искусства Государственного ансамбля танца «Казаки России» под названием «Славные дети великой России» (0+). В программе песни и зажигательные танцы.

В 19:30 – старая добрая дискотека «будут танцы» (12+).







Для детей и для семей

В детском парке «Сказка» в 16:45 начнётся праздничная программа для самых юных липчан «В гостях у Сказки» (0+). Ростовые куклы, смешные творческие номера, конкурсы и подарки гарантированы.







А в Быхановом саду в 18:00 состоится семейная анимационная программа «Карусель эмоций» (0+).

Где ещё будут праздновать?

С 17:00 начнётся двухчасовая концертная и праздничная программа в парковой зоне ДК «Сокол». Приходить сюда рекомендуют всё семьёй (0+).







В 19:00 начнётся праздник и на площади перед городским Домом культуры (ул. Коммунистическая, 20), на который зовут всех жителей посёлка Тракторостроителей (6+).

В это же время стартует концерт перед ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) под названием «Прекрасна ты, моя Россия» (6+).

Спектакль «Казаков России»

Пожалуй, главное праздничное мероприятие пройдёт на площади Ленина-Соборной.

На специально установленной сцене ансамбль в 20:30 государственный театр танца «Казаки России» покажет вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже» (12+).

Сюжет спектакля посвящен героическим страницам военной истории России, когда в после разгрома наполеоновской армии в 1814 году российские войска вступили в столицу Франции. Произведение написано по мемуарам очевидцев тех славных лет. У липчан будет уникальная возможность своими глазами увидеть выступления всемирно известного коллектива, которому аплодировала даже английская королёва Елизавета II.







Кстати, в репертуаре казаков всего три больших спектакля – «Донская легенда», «Пугачёв» и «Казаки в Париже».

Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником, желаем отлично провести сегодняшний день. А ещё желаем приятных новостей, увидеть которые вы всегда можете в одном месте на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт и интересуетесь окружающим миром. Ждём вас 24/7 снова и снова.