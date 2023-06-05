Общество
сегодня, 12:33
Более 160 жителей Шебекинского района приняли в Липецкой области
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Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Приняли и разместили у нас в регионе больше 160 человек из Шебекинского района. Приехавшие к нам шебекинцы в безопасности. На еженедельном совещании в первую очередь обсудили этот вопрос. Как разместились, какую помощь получили, что ещё необходимо — всё на контроле», — рассказал сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, среди приехавших в регион жителей Белгородской области много детей, есть люди с ограниченными возможностями здоровья — все они осмотрены медиками и проконсультированы психологами. Эвакуированным представляется трёхразовое питание.
«Личную встречу с прибывшими к нам белгородцами запланировал. Обсудим, что ещё нужно – связь с родным регионом, соцобслуживание, лекарства», — добавил губернатор.
Первая группа жителей Шебекенского района прибыла в Липецкую область 2 июня и была размещена в пунктах временного пребывания.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
По словам губернатора, среди приехавших в регион жителей Белгородской области много детей, есть люди с ограниченными возможностями здоровья — все они осмотрены медиками и проконсультированы психологами. Эвакуированным представляется трёхразовое питание.
«Личную встречу с прибывшими к нам белгородцами запланировал. Обсудим, что ещё нужно – связь с родным регионом, соцобслуживание, лекарства», — добавил губернатор.
Первая группа жителей Шебекенского района прибыла в Липецкую область 2 июня и была размещена в пунктах временного пребывания.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
3 1385
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