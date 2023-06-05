Общество

сегодня, 12:33

Более 160 жителей Шебекинского района приняли в Липецкой области

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#Щебекинский район
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Более 160 жителей Шебекинского района приняли в Липецкой области

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Приняли и разместили у нас в регионе больше 160 человек из Шебекинского района. Приехавшие к нам шебекинцы в безопасности. На еженедельном совещании в первую очередь обсудили этот вопрос. Как разместились, какую помощь получили, что ещё необходимо — всё на контроле», — рассказал сегодня губернатор Липецкой области  Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, среди приехавших в регион жителей Белгородской области много детей, есть люди с ограниченными возможностями здоровья — все они осмотрены медиками и проконсультированы психологами. Эвакуированным представляется трёхразовое питание.

«Личную встречу с прибывшими к нам белгородцами запланировал. Обсудим, что ещё нужно – связь с родным регионом, соцобслуживание, лекарства», — добавил губернатор.

Первая группа жителей Шебекенского района прибыла в Липецкую область 2 июня и была размещена в пунктах временного пребывания.  

Фото пресс-службы правительства Липецкой области

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#Щебекинский район
2

Комментарии (3)

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Нонка

2 минуты назад
Земляки, держитесь. Хотя, я даже не могу представить как вам сейчас. До чего же мы дожили.
ответить

Думаю

3 минуты назад
На Рублёвке им лучше было бы.
ответить

Я

22 минуты назад
Добро пожаловать братья, русские своих не бросают.
ответить
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