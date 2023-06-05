Происшествия

34 минуты назад

Сломавшего баскетбольное кольцо липчанина оштрафуют

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#хулиганство #вандализм

Житель улицы Казьмина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Штраф от 500 до 1000 рублей заплатит жилец одного из домов по улице Казьмина за порчу баскетбольного кольца на детской игровой площадке. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, мужчину «вычислил» местный участковый.

Видео хулиганского поступка липчанина в редакцию GOROD48 прислали жильцы дома №3 по улице Казьмина района «Звездный». На записи мужчина ломает баскетбольное кольцо детской площадки перед домом. Кольцо попало в немилость автовладельцев — якобы дети во время игры попадали мячом в припаркованные возле дома машины.

«Кто-то предложил срезать баскетбольное кольцо, чтобы машины стояли спокойно. Нашёлся один кто это осуществил и сломал кольцо в 21 час 30 минут не стесняясь камер», — таким предположением сопровождалось присланное в редакцию видеою

После того, как видео было опубликовано, жильцы дома рассказали, что сломавший кольцо мужчина его распрямил, вернув в исходное положение. Но это не спасло липчанина от административного наказания.
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#хулиганство #вандализм

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