НЛМК Live

сегодня, 12:09

На территории НЛМК высадили более 50 тысяч цветов, деревьев и кустарников

116
#озеленение
1
На территории НЛМК высадили более 50 тысяч цветов, деревьев и кустарников


На Новолипецком металлургическом комбинате завершили весенние работы по озеленению. В этом сезоне на территории промышленной площадки высадили более 50 тысяч растений. Среди них более 40 тысяч цветов, тысячи кустарников и 700 деревьев. 
Дважды в год – весной и осенью специалисты проводят отбор культур, подходящих под особенности экосистемы и микроклимата НЛМК. Приоритетными растениями остаются пурпурные ивы, барбарис, спиреи, чубушник, кизильник, ирисы, лаванда, розы, рябины и тополя. Причем новые виды тополей сохраняют свои свойства природной фильтрации воздуха, но при этом не «пылят» весной.   
Деревья и кустарники высаживают вдоль пешеходных дорожек, у остановок и в местах отдыха сотрудников. Сотни цветов украшают территории у центральных проходных и в сквере на улице 9 Мая. Традиционно большие цветники разбивают у конвертерного, газового, доменного цеха, в автотранспортном управлении и у других структурных подразделений НЛМК. Растения занимают почти четверть территории Новолипецкого комбината. Это выше показателя для предприятий аналогичного класса, который составляет 15-20%. «Зеленый барьер» в таком масштабе помогает повышать качество атмосферного воздуха. 

116
#озеленение
1
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
64
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

На НЛМК начались конкурсы профессионального мастерства
#конкурс
На НЛМК начались конкурсы профессионального мастерства

вчера, 13:19

НЛМК Live
НЛМК повышает экологичность коксохимического производства через цифровизацию
#коксохимическое производство #экология
НЛМК повышает экологичность коксохимического производства через цифровизацию

30.05.2023 13:50

НЛМК Live
НЛМК развивает мощности ремонтного производства
#ремонтное производство
НЛМК развивает мощности ремонтного производства

24.05.2023 14:55

НЛМК Live
Группа НЛМК вывела на рынок прокат с антибактериальным покрытием
#прокат
Группа НЛМК вывела на рынок прокат с антибактериальным покрытием

23.05.2023 11:49

НЛМК Live
Группа НЛМК – лидер рейтинга «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода»
#экология
Группа НЛМК – лидер рейтинга «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода»

19.05.2023 16:24

НЛМК Live
На НЛМК наградили лучших наставников
#наставничество
На НЛМК наградили лучших наставников

19.05.2023 13:21

НЛМК Live