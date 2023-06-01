На территории НЛМК высадили более 50 тысяч цветов, деревьев и кустарников





На Новолипецком металлургическом комбинате завершили весенние работы по озеленению. В этом сезоне на территории промышленной площадки высадили более 50 тысяч растений. Среди них более 40 тысяч цветов, тысячи кустарников и 700 деревьев.

Дважды в год – весной и осенью специалисты проводят отбор культур, подходящих под особенности экосистемы и микроклимата НЛМК. Приоритетными растениями остаются пурпурные ивы, барбарис, спиреи, чубушник, кизильник, ирисы, лаванда, розы, рябины и тополя. Причем новые виды тополей сохраняют свои свойства природной фильтрации воздуха, но при этом не «пылят» весной.

Деревья и кустарники высаживают вдоль пешеходных дорожек, у остановок и в местах отдыха сотрудников. Сотни цветов украшают территории у центральных проходных и в сквере на улице 9 Мая. Традиционно большие цветники разбивают у конвертерного, газового, доменного цеха, в автотранспортном управлении и у других структурных подразделений НЛМК. Растения занимают почти четверть территории Новолипецкого комбината. Это выше показателя для предприятий аналогичного класса, который составляет 15-20%. «Зеленый барьер» в таком масштабе помогает повышать качество атмосферного воздуха.



