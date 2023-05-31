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Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей

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#авторские права #контрафакт
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Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей

«Сказочный патруль» оказался контрафактом.

Задонский районный суд рассмотрел дело о нарушении исключительных прав на произведения изобразительного искусства. В суд с иском к задонцу обратилось ООО «Ноль Плюс Медиа».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ответчик без разрешения правообладателя продал контрафактные куклы с изображениями мультперсонажей «Снежка», «Маша», «Аленка», «Варя» и логотипом «Сказочный патруль», исключительные права на которые принадлежат истцу.

Суд взыскал с продавца кукол в пользу ООО «Ноль Плюс Медиа» 50 000 рублей.
1 642
#авторские права #контрафакт
2

Комментарии (1)

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39 минут назад
А почему не с них деньги взять за рекламу и популизацию их персонажей? Закон что дышло, куда повернул туда и вышло. Очень спорный вопрос.
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
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