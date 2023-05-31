Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей

«Сказочный патруль» оказался контрафактом.

Задонский районный суд рассмотрел дело о нарушении исключительных прав на произведения изобразительного искусства. В суд с иском к задонцу обратилось ООО «Ноль Плюс Медиа».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ответчик без разрешения правообладателя продал контрафактные куклы с изображениями мультперсонажей «Снежка», «Маша», «Аленка», «Варя» и логотипом «Сказочный патруль», исключительные права на которые принадлежат истцу.



Суд взыскал с продавца кукол в пользу ООО «Ноль Плюс Медиа» 50 000 рублей.