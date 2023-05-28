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В Воронеже у предпринимателя украли партию с 14 контейнерами меда
Воронежские полицейские задержали двух жителей Курской области, подозреваемых в мошенничестве под предлогом покупки мёда. Ранее они уже были неоднократно судимы за совершение подобных преступлений, рассказали в полиции. Об этом сообщает Вести.ру.
По данным ведомства, в прошлом году житель Краснодарского края приехал в Воронеж для встречи с оптовым покупателем меда. Предприниматель подъехал к месту назначения и выгрузил у подъезда 14 контейнеров.
Покупатель сообщил, что оставшиеся три контейнера нужно отгрузить в ангар. Якобы там ему будет удобнее реализовать товар. Плюс весы и документы хранятся на складе. Вместе мужчины прибыли на улицу Дорожную и злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Продавец прождал «покупателя» несколько часов и понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 174 тыс. рублей.
Аферистов задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Найти злоумышленников помогли записи с камер видеонаблюдения. Задержанные мужчины 39 и 38 лет во всём признались, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
По данным ведомства, в прошлом году житель Краснодарского края приехал в Воронеж для встречи с оптовым покупателем меда. Предприниматель подъехал к месту назначения и выгрузил у подъезда 14 контейнеров.
Покупатель сообщил, что оставшиеся три контейнера нужно отгрузить в ангар. Якобы там ему будет удобнее реализовать товар. Плюс весы и документы хранятся на складе. Вместе мужчины прибыли на улицу Дорожную и злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Продавец прождал «покупателя» несколько часов и понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 174 тыс. рублей.
Аферистов задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Найти злоумышленников помогли записи с камер видеонаблюдения. Задержанные мужчины 39 и 38 лет во всём признались, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».