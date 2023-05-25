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Авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в европейские города

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#авиасообщение #Грузия

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года.

Авиакомпания Georgian Airways запустит для граждан РФ транзитные рейсы в европейские города, - рассказал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Уточняется, что полеты планируется осуществлять в пять городов: в Вену, Ларнаку, Милан, Париж и Салоники. Выполнять рейсы компания начнет с 15 июня, - передает РБК.

"Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", — заявил Гаиашвили.

По его словам, в Georgian Airways ожидают, что пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией в августе 2019 года. Это произошло после того, как в Тбилиси вспыхнули массовые протесты. Демонстранты были недовольны тем, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

С 15 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет, тогда же Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Грузинские власти выдали разрешение на полеты "Азимуту" и Red Wings, Россия — Georgian Airways.

Отмена запрета привела к протестам оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву. По ее словам, компания "пользуется государством для обогащения, как при пандемии», и хочет "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения". В самой Georgian Airways раскритиковали действия президента и сообщили, что не пустят ее на борт, пока не будут принесены извинения.




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#авиасообщение #Грузия

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