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Раскольническая ПЦУ перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года

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#ПЦУ #религия #политика

Теперь Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, Крещение — 6 января вместо 19 января, День Святого Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.

Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года, - передает РИА Новости.

"ПЦУ переходит на новый календарь — теперь Рождество будет праздноваться 25 декабря. Епископы на архиерейском соборе практически единогласно поддержали переход. Против выступил лишь один епископ, еще один воздержался", - сообщает агентство со ссылкой на украинское телевидение.

Соответственно, сдвинутся и другие праздники — например, Покров Богородицы будет праздноваться 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. Однако Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников это не касается.
Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который используют многие православные церкви, в том числе Константинопольская, Румынская, Болгарская или Элладская. До 2800 года он будет совпадать с григорианским, и в соответствии с ним Рождество приходится на 25 декабря. Пасха же рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из дней с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.

Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.

Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви. В январе 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.
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#ПЦУ #религия #политика

Комментарии (1)

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леха

29 минут назад
Да это обычная бесовщина они что вместе с зел одну дорогу долбят
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«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
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