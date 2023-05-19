Рецидивиста обвиняют в кражах денег у бывшей жены и вещей у спящих мужчин

Кроме того, 37-летнему рецидивисту вменяют еще и мошенничество.

В Липецке передано в суд уголовное дело 37-летнего рецидивиста, обвиняемого в кражах и мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, c 2006-го года на счету мужчины — уже несколько судимостей: за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. На этот раз мужчине вменяют сразу четыре преступления.



По версии следствия, 27 октября 2022 года пьяный мужчина пришёл в гости к бывшей жене на улице Дзержинского, чтобы увидеться с сыном. Но ребёнок был в детском саду и мужчина какое-то время пробыл в гостях. Времени даром не терял: сначала украл 2 600 рублей из копилки, а потом попросил у бывшей жены телефон, чтобы позвонить, и ключ от квартиры, которые пообещал вернуть. Но вместо этого сдал телефон в ломбард на улице Зои Космодемьянской.



Доверчивая женщина лишилась телефона « Xiaomi Redmi 9A » за 5 300 рублей, чехла к нему за 490 рублей и ключа от квартиры. Эти действия квалифицированы следствием как мошенничество.



Как полагает следствие, этот же мужчина 17 ноября 2022 года обокрал в доме №12 по проспекту Мира спящего хозяина комнаты, похитив со стола сотовый телефон «Samsung Galaxy A53» стоимостью 20 700 рублей.



Он же 11 декабря прошлого года в доме №8 по улице Адмирала Макарова обокрал ещё одного спящего в комнате мужчину, похитив сотовый телефон «Nokia» за 470 рублей, пуховик за 2 000 рублей, кроссовки за 1 000 рублей, телевизионную приставку за 650 рублей, вай-фай роутер за 550 рублей, кабель за 150 рублей, зарядное устройство за 100 рублей, а всего имущества на общую сумму 4 920 рублей.



