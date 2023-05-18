Погода в Липецке

14 минут назад

В Липецкой области сухо и до +28

65
#жара
В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — в регионе сохранится теплая погода. 21 мая местами возможны кратковременные дожди с грозами. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 мая - 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 20 и 21 мая – 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 1934 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов. 

65
#жара

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Жара наступает: в Липецкой области до +28
#жара
3
Жара наступает: в Липецкой области до +28

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +26
В Липецкой области сухо и до +26

16.05.2023 17:50

Погода в Липецке
В Липецкой области сохранится сухая и почти летняя погода
#тепло
В Липецкой области сохранится сухая и почти летняя погода

15.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +22
#погода
2
В Липецкой области сухо и до +22

14.05.2023 16:19

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра днем небольшой дождь и до +24
#Погода
В Липецкой области завтра днем небольшой дождь и до +24

13.05.2023 17:38

Погода в Липецке
Тепло наступает: в Липецкой области завтра сухо и до +24
#потепление
Тепло наступает: в Липецкой области завтра сухо и до +24

12.05.2023 17:00

Погода в Липецке