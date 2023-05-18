В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — в регионе сохранится теплая погода. 21 мая местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 мая - 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 20 и 21 мая – 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.



День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 1934 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.



