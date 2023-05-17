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Расплата 25-летнего липчанина за пьяную езду: год колонии строгого режима и конфискация «Дэу Нексия»

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Расплата 25-летнего липчанина за пьяную езду: год колонии строгого режима и конфискация «Дэу Нексия»

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Сегодня Советский районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому за кражи, грабежи и пьяную езду 25-летнему липчанину по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже имеющим судимость за пьяную езду.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 апреля 2021 года липчанин уже был осужден за пьяную езду, получил год лишения свободы условно и был лишён водительских прав на 2 года.

Но 9 февраля 2023 года около четырёх часов ночи в районе дома №70 по улице Космонавтов сотрудники ДПС снова поймали его пьяным за рулём автомобиля «Дэу Нексия». Медицинское освидетельствование установило 0,67 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха при допустимой концентрации 0,16 миллиграмма на литр.

В суде водитель признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения разбирательства. В результате мужчину приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишению водительских прав на два года.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его автомобиль «Дэу Нексия» был конфискован и обращен в собственность государства.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Комментарии (2)

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Фокс

41 минуту назад
Нексии вообще надо запретить повсеместно : ну очень агрессивный спорткар, любого рвёт на трассе
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Пьяный

45 минут назад
за рулем ,преступник !
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